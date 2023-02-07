لبنان يرسل فرق إغاثة إلى سورية

وتوجهت فرق من الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر إلى تركيا وسورية للمشاركة في عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر.

من جهته أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن” سورية بلد شقيق وبعثة إنسانية ستعبر الحدود بعد قليل للمساعدة في الإنقاذ، وأعلن أن مرفأ طرابلس ومطار ومرفأ بيروت معفى من كل الرسوم والضرائب لإيصال أي مساعدات إلى سورية”.

واضاف”نحضر وفداً وزارياً لزيارة سورية بالإضافة إلى البعثة الإنسانية التي ستنطلق بعد قليل”.

وقال الدفاع المدني أنه سيرسل 20 عنصرا الى سورية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال، مبينا أن عددا من عناصره غادروا الأراضي اللبنانية متجهين للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال في تركيا.