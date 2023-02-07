مشروعات استثمارية جديدة في الصناعة.. و٨٦% نسبة التنفيذ

دمشق- رحاب رجب

أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة الدكتور مطيع الريم أن الظروف الاقتصادية والحصار والأزمة والغلاء أسباب مجتمعة أثرت على مستوى تنفيذ المشروعات الاستثمارية في الحقل الصناعي خلال عام ٢٠٢٢ ولم تتجاوز نسب التنفيذ ٨٦%، فمن أصل الـ ٥٣ مليار ليرة تمّ إنفاق ٤٥ ملياراً على المشروعات، معللاً عدم التنفيذ الكامل للظروف الخارجية والداخلية التي شهدها البلد وأهمها الحصار الاقتصادي الجائر على سورية، مما تسبّب في تبعات سيئة على حقل تنفيذ إصلاحات أو تأهيل خطوط إنتاج تحتاج لمستلزمات صناعية وقطع غيار.

وأشار الريم إلى أن هناك جملة مشاريع معتمدة وستنفذ خلال العام الحالي، منها استكمال تأهيل خط إنتاج كابلات التوتر المتوسط في شركة كابلات حلب باعتماد وقدره ١١ مليار ليرة، ومشروع توسيع خط تعبئة مياه السن وباعتماد قدره ٧ مليارات، ومشروع تقديم وتركيب بطانة مطحنة كاملة في اسمنت طرطوس باعتماد وقدره ٦ مليارات، ومشروع آلة جدل نظامي ٦١ بكر في شركة كابلات دمشق التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية باعتماد ٥ مليارات، وتنفيذ خط إنتاج السجائر في مؤسسة التبغ باعتماد قدره أكثر من(٥) مليارات، ومشروع آلة عزل ٨٠ في كابلات حلب باعتماد ٣ مليارات، ومشروع توريد وتركيب وصلات الفرن في المعمل رقم ٢ مع المعايرة في الشركة السورية للأسمنت باعتماد قدره (٥) مليارات ليرة.

وحول المبيعات الإجمالية لشركات الوزارة قال الريم: لم تصدر المؤشرات الرقمية النهائية بعد، إلا أن أكثر من ٩٨٨ ١٣٥٥٦٩٧ ألف ليرة إجمالي مبيعات الوزارة خلال عام ٢٠٢٢.