وصول طائرة إيرانية وطائرتين عراقيتين محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال.. ودول شقيقة وصديقة تعرب عن تضامنها وإرسالها للمساعدات

عواصم – سانا:

وصلت طائرة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي، تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم.

وأعرب السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني في تصريح له عن تعازيه للشعب السوري بضحايا الزلزال، موضحاً أن طائرة المساعدات الإيرانية تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية وطبية.

وقال سبحاني: إن هذه الطائرة تحمل أول دفعات المساعدات الإنسانية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى متنها 45 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل البطانيات، والخيم ،والأدوية، والمواد الغذائية، ومستلزمات أخرى يحتاجها المتضررون من الزلزال الأليم. وأشار إلى أنه وبعد تفريغ الطائرة مباشرة ستصل هذه المساعدات إلى المناطق المنكوبة.

وأوضح السفير الإيراني أن الطائرة الثانية ستهبط يوم غد في مطار حلب ، وبعد ذلك طائرة ثالثة إلى مطار اللاذقية.

من جهةٍ ثانية، وصلت طائرتان عراقيتان إلى مطار دمشق الدولي تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال. وقال الدكتور أسامة مهدي غانم رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية في تصريح له: إن ما أصاب سورية أصابنا جميعاً وستخرج سورية قوية كما كانت دائماً، لافتاً إلى أن الطائرتين العراقيتين تحمل كل منهما نحو 70 طناً من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية. ولفت غانم إلى أن هناك جسراً جوياً عراقياً لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين، وغداً ستنطلق من بغداد قافلة للوقود.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تشكيل خلية أزمة وعمل جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى سورية بعد الزلزال المدمر الذي ضربها فجر أمس.

وقالت الوزارة في بيان إنه “بتوجيه مُباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم تشكيل خلية أزمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وتم إنشاء جسر جوي عاجل لنقل المساعدات الطبية والمواد الغذائية إلى سورية بالتنسيق مع الهلال الأحمر” مبينة أن قافلة لنقل الوقود ستتوجه إلى سورية.

وأضاف البيان: إن رئيس مجلس الوزراء وجه بنقل المساعدات اللوجيستية وبشكل عاجل إلى الأشقاء في سورية، مشيراً إلى أن هذه المُساعدات تأتي للتخفيف من حجم المعاناة التي تعرض لها الشعب السوري إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سورية.

من جهته، أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن تعازيه ومواساته للشعب السوري وأهالي الضحايا والمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية فجر أمس. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية: ” أكد سعيد تضامنه التام مع سورية حكومة وشعباً”، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم يد العون والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي أمر بإرسال مساعدات عاجلة إلى سورية على أن تتولى طائرات عسكرية نقل هذه المساعدات إليها.