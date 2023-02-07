وفد وزاري لبناني إلى سورية غداً للمساعدة في مجال الإغاثة إثر الزلزال
بيروت – دمشق – سانا:
يتوجه وفد وزاري لبناني إلى سورية غدا لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين، تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة.
ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام يضم الوفد وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والزراعة عباس الحاج حسن، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف حلو.
وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية أعلن في تصريحات له في وقت سابق اليوم فتح الأجواء والموانئ اللبنانية لتسهيل وصول المساعدات وفرق الإنقاذ إلى سورية.
.. وفي اتصال هاتفي مع اللواء الرحمون… وزير النقل اللبناني والداخلية العراقي يؤكدان وقوف بلادهما إلى جانب سورية
بدوره، تلقى وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون اتصالاً هاتفياً من وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته بضحايا الزلزال.
كذلك تلقى اللواء الرحمون اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري أكد خلاله الوقوف إلى جانب سورية في هذا المصاب، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وكان زلزال ضرب سورية فجر أمس بقوة بلغت 7.7 درجات، متسبباً بسقوط مئات الضحايا، وعددٍ كبير من الإصابات وانهيار وتصدع العشرات من الأبنية السكنية، حيث وصل عدد الضحايا إلى 812 وفاة و1449 إصابة في حلب واللاذقية وحماة في حصيلة غير نهائية.