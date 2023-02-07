وفد وزاري لبناني إلى سورية غداً للمساعدة في مجال الإغاثة إثر الزلزال

بيروت – دمشق – سانا:

يتوجه وفد وزاري لبناني إلى سورية غدا لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين، تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام يضم الوفد وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والزراعة عباس الحاج حسن، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف حلو.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية أعلن في تصريحات له في وقت سابق اليوم فتح الأجواء والموانئ اللبنانية لتسهيل وصول المساعدات وفرق الإنقاذ إلى سورية.

.. وفي اتصال هاتفي مع اللواء الرحمون… وزير النقل اللبناني والداخلية العراقي يؤكدان وقوف بلادهما إلى جانب سورية