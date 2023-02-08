اتحاد الحرفيين يتبرع بـ 100 مليون ليرة للمتضررين من الزلزال

أعلن الاتحاد العام للحرفيين عن تشكيل لجنة للمساهمة في إغاثة المتضررين من جراء الزلزال الذي ضرب سورية فجر أمس الأول، وتقييم الأضرار التي أصابت الحرفيين ومنشآتهم والوقوف إلى جانبهم.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد حسان المحمود أن اللجنة التي يرأسها رئيس الاتحاد ناجي الحضوة ستبدأ أولى خطواتها عبر إيداع نحو مئة مليون ليرة سورية في حساب صندوق الإغاثة، إضافة للتحضير للقيام بزيارات ميدانية إلى مراكز الإيواء لمساعدة الجهات المعنية وفرق الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ، حيث تكفل الحرفيون في حلب بتأمين متطلبات المتضررين الموجودين في المركز المؤقت الذي افتتحته صالة كنيسة الفرح بحلب ومركز الملعب.