الصين تطالب الولايات المتحدة بالرفع الفوري للعقوبات عن سورية

8-فبراير-2023

بكين – سانا:

طالبت الصين الولايات المتحدة بالرفع الفوري للعقوبات أحادية الجانب المفروضة عن الشعب السوري، للسماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة لضحايا الزلزال الكارثي، وتجنب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي اليوم حسب وكالة شينخوا: تسبب الاحتلال العسكري الأمريكي لجزء من الأراضي السورية والإجراءات الاقتصادية القاسية بخسائر كبيرة بين المدنيين، وأدت إلى حرمان الشعب السوري من الضروريات الأساسية للحياة وعرقلة التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار فيها.

وأشارت المتحدثة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي لاتزال تحتل حتى اليوم حقول النفط الرئيسية في سورية، وتنهب أكثر من 80 بالمئة من إنتاج النفط السوري، وتقوم بتهريب وإحراق مخزون الحبوب الاستراتيجي في سورية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سورية.

وشدّدت على ضرورة أن تتخلى الولايات المتحدة عن هوسها الجيوسياسي وأن ترفع العقوبات أحادية الجانب عن سورية فوراً، وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري المنكوب.

8-فبراير-2023

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