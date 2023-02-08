القضاء على أكثر من 300 جندي أوكراني في 24 ساعة

القضاء على أكثر من 300 جندي أوكراني في 24 ساعة

موسكو – تقارير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحييد أكثر من 300 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية في عدد من المناطق على جبهة القتال.

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع عن سير العمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الأربعاء، حيث تمكّنت الضربات الهجومية وطيران الجيش والمدفعية من مجموعة القوات “الغربية” من إصابة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية لوحدات اللواءين الميكانيكيين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، بمنطقة خاركوف وبجمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تمت تصفية أكثر من 35 جندياً أوكرانياً وتدمير مدرعة لنقل الجنود وسيارة في هذا الاتجاه.

في اتجاه كراسنوليمان، ونتيجة للضربات التي شنتها طائرات العمليات التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات “المركز”، تمّت إصابة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للواء الميكانيكي رقم 66، واللواء المحمول جواً رقم 25، واللواء الجوي رقم 81 في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. وقد تمت تصفية أكثر من 130 جندياً أوكرانياً، وتدمير عربة قتال مشاة، و3 مدرعات قتالية، وراجمة “غراد”، إضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للواء 66 الميكانيكي بمنطقة خاركوف.

كذلك تمت تصفية أكثر من 140 جندياً أوكرانياً وتدمير دبابة و3 شاحنات صغيرة و3 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز Msta-B في اتجاه دونيتسك نتيجة للعمليات الهجومية من المفارز الهجومية وأضرار النيران من مجموعة القوات “الجنوبية”. إضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة في بلدتي أفدييفكا وسلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أصابت القوات الروسية وحدات اللواء الميكانيكي رقم 72 ولواء الدبابات رقم 1 واللواء البحري رقم 35 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات أوغليدار وفوديانويه بجمهورية دونيتسك الشعبية، بينما تمت تصفية ما يصل إلى 75 جندياً أوكرانياً وتدمير دبابة وعربة قتال مشاة و3 مدرعات قتالية ومركبتين في هذا الاتجاه.

وتم تدمير 3 مستودعات ذخيرة ووقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات نوفوميخايلوفا وأوغليدار ودوبروفولي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي اتجاه خيرسون، تم تدمير طاقم هاون بالقرب من قريبة أولغوفكا بمنطقة خيرسون.

كذلك أصاب الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات المدفعية وحدة المدفعية رقم 74 في مواقع إطلاق النار ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 123 منطقة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت أنظمة الدفاع الجوي في إسقاط 11 صاروخاً من راجمات صواريخ “هيمارس”، و10 طائرات مسيرة.

وإجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير 382 طائرة و206 مروحيات و3046 طائرة دون طيار و403 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و7789 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و1011 راجمة صواريخ متعدّدة و4022 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و8291 مركبة عسكرية خاصة.

إلى ذلك، أصابت ضربة صاروخية مصنعاً لإنتاج الطائرات المسيرة في خاركوف، كما اندلع حريق في مصنع آخر لإنتاج الطائرات المسيرة يعمل كلاهما لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.

أفادت بذلك قناة تطبيق “تليغرام” الرسمية للمراسلين الحربيين للربيع الروسي Operation Z، التي نقلت عن مصادرها “إصابة مصنع خاركوف للطيران، الذي يصنع الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بهجوم صاروخي”، بينما أكدت سلطات خاركوف أن الهجوم الصاروخي ألحق الضرر بمنشأة صناعية في منطقة كييفسكي، حيث يقع مصنع خاركوف للطيران.

كذلك أفاد رئيس إدارة خاركوف الإقليمية بوقوع انفجارات في المنطقة، وذكرت صحيفة “سترانا” الأوكرانية أن 6 انفجارات وقعت في خاركوف، بينما أطلقت صفارات الإنذارات بالغارة الجوية.

وفي لاتفيا، أفادت صحيفة Delfi بأن النيران اشتعلت في مصنع للطائرات المسيرة مملوك لشركة Edge Autonomy، نقلاً عن الخدمة الصحفية لخدمة الإطفاء والإنقاذ الحكومية، حيث قال عمال المصنع للصحيفة: إن الحريق اندلع بعد انفجار وقع بالمصنع.

وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ الحكومية بأنه تم استخدام ما يقرب من 50 سيارة إطفاء، ونصح السكان المحليون بإغلاق النوافذ والأبواب والتهوية لتجنّب الإضرار بالصحة.

من جهة ثانية، أكد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك أن القوات الأوكرانية تقوم بقصف المستشفيات عمداً على أراضي الجمهورية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن باسيتشنيك قوله لتلفزيون روسيا 24: في الآونة الأخيرة كانت هناك هجمات تستهدف المستشفيات، حيث يخضع جنودنا الجرحى والمدنيون السلميون للعلاج.

وأضاف: إن الأوكرانيين ينفّذون هجمات على المستشفيات المكتظة بالناس.

كذلك لفت باسيتشنيك إلى أن أوكرانيا تحشد قواتها على حدود لوغانسك بشكل يكفي لشنّ هجوم مضاد، محذراً من أن الوضع الأكثر صعوبة قرب سفاتوفو وكريمينايا وليزيتشانسك وروبيجنوي وترويتسكوي لأنها الأقرب إلى خط التماس.