المستشارية الإيرانية في دمشق تعرب عن تضامنها مع سورية وتأجل احتفالات ذكرى إنتصار “الثورة”

المستشارية الإيرانية في دمشق تعرب عن تضامنها مع سورية وتأجل احتفالات ذكرى إنتصار “الثورة”

أصدر المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية، الدكتور حميد رضا عصمتي بياناً أعربه فيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب السوري الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر.

وعبر عن عميق حزنه وتعازيه للشعب السوري عامةً على حادث الزلزال المدمر الذي ضرب سورية مخلفاً أعداداً كبيرة من الضحايا، مؤكداً تضامنه مع الشعب السوري.

وأشار إلى أن المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية تعلن عن تأجيل كافة الفعاليات والاحتفالات التي كان من المقرر أن تقام خلال هذه الأيام بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران.

