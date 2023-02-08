المهندس عرنوس في حماة واللاذقية يطّلع على عمليات الإنقاذ ويتفقد مراكز الإيواء

اللاذقية: مروان حويجة – ربا حسين / حماة – حسان المحمد

استكمل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس جولته التفقدية في محافظة اللاذقية صباح اليوم، حيث اطلع على أعمال رفع الانقاض والبحث عن الناجين والضحايا والأعمال المستمرة في المباني المهدّمة جراء الزلزال في حيّ الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود ومضاعفتها وزجّ كل الإمكانات في أعمال البحث عن الناجين ورفع الانقاض والإنقاذ ومشاركة مختلف الجهات الحكومية والفعاليات الأهلية في هذه الأعمال.

واستمع المهندس عرنوس من رئيس مجلس مدينة اللاذقية، حسين زنجرلي، إيى شرح مفصل عن الأعمال والإجراءات المتبّعة في الموقع وجهود فرق الإنقاذ التي تشارك فيها مختلف الجهات والقطاعات المختلفة من دفاع مدني وإطفاء والهلال الأحمر مع الأهالي والمجتمع المحلي في المنطقة.

والتقى المهندس عرنوس عدداً من الأهالي مؤكداً بذل كل الجهود لرفع الأنقاض وتقديم كل الخدمات الإغاثية والإنسانية للتخفيف من آثار الزلزال، كما اطلع على أحوال وأوضاع العائلات المتضررة والمستضافة في جامع صوفان بمدينة اللاذقية واستمع من المعنيين عن إجراءات تلبية احتياجاتهم و الخدمات الاغاثية المقدمة لهم.

ورافق المهندس عرنوس في جولته وزيرا الصحة الدكتور حسن الغباش والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال.

وأوضح المهندس زنجرلي أنهم متواجدون الآن في منطقة الغرّاف – حيّ مشاتل حيث حصل انهيار مبنى يحوي ٣٤ شقة سكنية تقريباً، وبدأت عمليات الإنقاذ منذ ساعات الصباح الأولى وتم انتشال الضحابا حيث تمّ انتشال ٢٥ حثة و١١ شخصاً ناجياً حالتهم بصحة جيدة، ومازالت عمليات إزالة الأنقاض وانتشال الضحايا مستمرة.

من جهته لفت الدكتور محمود عليو مدير أوقاف اللاذقية إلى أن المديرية جهزت 30 جامعاً بالمستلزمات اللازمة، لاستضافة العائلات المتضررة والمتخوفة نتيجة وجود تشققات أو تصدعات في منازلهم مع تقديم كل الخدمات الإغاثية لها بالتنسيق مع المحافظة وفعاليات المجتمع الأهلي.

.. ويوجه بتقييم أولي للاحتياجات في حماة

وخلال زيارته إلى محافظة حماة، أكد المهندس عرنوس أن تكاتف الجهود والتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع الأهلي يسهم في التخفيف من آثار الزلزال وتجاوز المحنة، مشدداً خلال اجتماعه مع المعنيين في حماة على استثمار كلّ جهد في عمليات الإنقاذ وخدمة الأهالي المتضررين.

ووجّه عرنوس المعنيين بإنجاز تقييم أولي للاحتياجات، وذلك من خلال الكشف على المباني المتضرّرة والمتصدعة، لكي تمكّن الحكومة من التعاطي مع نتائج الزلزال بعد الاستجابة الإغاثية الحالية.

واطلع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور حسن الغباش ومحافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة على أوضاع العائلات المستضافة في مركز “الصم والبكم” المؤقت بضاحية الباسل، واطمأن على سلامة الأهالي الذين تضرّرت منازلهم جراء الزلزال، واستمع منهم عن ظروفهم واحتياجاتهم والخدمات المقدّمة لهم في مجال توفير الاحتياجات الإغاثية.

الانتهاء من رفع الأنقاض

وبين محافظ حماة أنه تم الانتهاء من عمليات رفع وإزالة الأنقاض من الأبنية المتضررة من الزلزال ، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات ولجنة طوارئ من أجل التواصل مع المواطنين والجهات المختلفة لمعالجة اي مشكلة طارئة، إضافة إلى تجهيز 4 مراكز استضافة للعائلات المتضررة.، موضحاً أنه تم تشكيل 12لجنة للكشف عن الأبنية الخاصة وحتى الحكومية التي تأثرت من جراء الزالزال و ذلك من أجل ايواء العائلات التي أصبحت منازلهم غير آمنة نتيجة التصدع، منوهاً بدور المجتمع المحلي لمشاركتهم في تقديم المساعدات للأسر المتضررة.