النخالة في برقية تعزية للرئيس الأسد: نتضامن مع سورية الشقيقة

8-فبراير-2023

دمشق – سانا:

تلقّى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تعزية ومواساة بضحايا الزلزال من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة.

وأعرب النخالة في البرقية عن خالص التعازي للرئيس الأسد وللشعب السوري بضحايا الزلزال المدمّر، مواسياً العائلات الثكلى والمنكوبة، ومتضامناً وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والشعب الفلسطيني مع سورية الشقيقة في المحنة التي تعرّضت لها نتيجة الزلزال المدمّر الذي ضرب سورية مخلّفاً أعداداً كبيرة من الضحايا، وحوّل مدناً كاملة إلى مناطق منكوبة.

وضمّن النخالة برقيته للرئيس الأسد التضرّع إلى الله أن يعين سورية وشعبها على تجاوز هذا الابتلاء والمحنة العصيبة، وأن تكون فرصة لتعافي سورية والخروج موحّدة وقوية من كل الأزمات والتحدّيات التي واجهتها.

8-فبراير-2023

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