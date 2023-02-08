بابا الفاتيكان يناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة العاجلة لضحايا الزلزال

8-فبراير-2023

الفاتيكان – سانا:

جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم دعوته إلى المجتمع الدولي لتقديم المساعدة العاجلة للذين تضرروا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة أمس الأول.

وذكرت وكالة أنباء الفاتيكان أن البابا فرنسيس أعرب في عظته الأسبوعية عن تضامنه مع ذوي الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذه الكارثة المدمرة، وناشد المجتمع الدولي لإظهار التضامن وتقديم المساعدة العاجلة لسورية التي عانت من حرب طويلة.

وكان البابا فرنسيس أعرب أمس الأول عن حزنه العميق إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سورية، وتسبب بخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وقدم تعازيه للشعب السوري وأكد وقوفه إلى جانب كل المتضررين وتضامنه مع الشعب السوري الذي طالت معاناته.

8-فبراير-2023

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