جباروف: سنردّ بقوّة على أيّ تهديد لأمن “القرم”

موسكو – تقارير:

أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الفيدرالية الروسي للشؤون الدولية فلاديمير جباروف أن بلاده ستردّ بكل قوتها حيال أدنى تهديد لأمن شبه جزيرة القرم.

وقال جباروف خلال مؤتمر صحفي وفقاً لوكالة سبوتنيك: إذا شعرت روسيا بخطر حقيقي على شبه جزيرة القرم أو أدنى تهديد فإنها ستعطي رداً قاسياً بكل قوتها ووسائلها.

وشدّد جباروف على أن استخدام الصواريخ الأمريكية ضد روسيا وأراضيها يمكن أن يؤدّي إلى صراع حاد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وفي حديثه عن التعاون مع بيلاروسيا في إطار “دولة الاتحاد” قال جباروف: لن نسمح بوجود خطر على السلامة الإقليمية لبيلاروسيا، مشيراً إلى زيادة التعاون بين البلدين، بما في ذلك في مجال الدفاع والأمن.

وفي سياق متصل، لم يتمالك المستشار السابق بالبنتاغون العقيد الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور نفسه وضحك حينما سُئل عن “خطط” الرئيس البولندي أندريه دودا لمساعدة كييف في “الاستيلاء على القرم”.

جاء ذلك خلال مقابلة له على قناة Judging Freedom على موقع “يوتيوب”، حينما سأله المضيف أندرو نابوليتانو حول رأيه في دعوة الرئيس البولندي لدعم تطلعات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للسيطرة على شبه جزيرة القرم، حيث ضحك ماكغريغور، قائلاً: “يريد رئيس بولندا من القوات الأمريكية، جنباً إلى جنب مع القوات البولندية، مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، إلا أن هذا مستحيل. إنه لمن الجنون من جانبه الحديث عن هذا الأمر، يبدو أنه يستخدم شيئاً مهلوساً”.

وتابع العقيد المتقاعد: إن بولندا “تسعى لإشراك (الناتو) في الصراع بأوكرانيا، ما يفرض تطبيق المادة 5 من ميثاق الحلف، التي بموجبها يعدّ الهجوم على دولة أو أكثر بمنزلة هجوم على الحلف كله”، لكنه يعرب عن ثقته في أن الدول الأخرى لن تدعم وارسو لأنها لا تريد حرباً مع روسيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح في وقت سابق بأن خطط كييف وزيلينسكي في السيطرة على شبه جزيرة القرم سوف تفشل.