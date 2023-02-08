رئيس الحكومة يوجه بتقييم أولي للاحتياجات في حماة

حماة- حسان المحمد

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال زيارته إلى محافظة حماة، أن تكاتف الجهود والتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع الأهلي يسهم في التخفيف من آثار الزلزال وتجاوز المحنة، مشدداً خلال اجتماعه مع المعنيين في حماة على استثمار كلّ جهد في عمليات الإنقاذ وخدمة الأهالي المتضررين.

ووجّه عرنوس المعنيين بإنجاز تقييم أولي للاحتياجات، وذلك من خلال الكشف على المباني المتضرّرة والمتصدعة، لكي تمكّن الحكومة من التعاطي مع نتائج الزلزال بعد الاستجابة الإغاثية الحالية.

واطلع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور حسن الغباش ومحافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة على أوضاع العائلات المستضافة في مركز “الصم والبكم” المؤقت بضاحية الباسل، واطمأن على سلامة الأهالي الذين تضرّرت منازلهم جراء الزلزال، واستمع منهم عن ظروفهم واحتياجاتهم والخدمات المقدّمة لهم في مجال توفير الاحتياجات الإغاثية.