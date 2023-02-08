روسيا تحذّر بريطانيا بشدة من إرسال مقاتلات إلى نظام كييف

8-فبراير-2023

أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء: “نودّ أن نذكّر مسؤولي لندن أنه بناء على ضميرها بخصوص سيناريو كهذا (تسليم المقاتلات) فإنه سيكون هناك “حصاد دموي” للجولة التالية من التصعيد، فضلاً عن العواقب العسكرية والسياسية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم بأسره”.

وأضافت السفارة الروسية: “لدى روسيا ما تردّ به على أي خطوات غير ودّية من الجانب البريطاني”.

8-فبراير-2023

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