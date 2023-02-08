شخصيات سياسية ومفكرون وأحزاب من الدول الشقيقة والصديقة يطالبون برفع العقوبات عن سورية

عواصم – سانا:

واصل المفكرون والأدباء والإعلاميون والسياسيون والأحزاب في الدول الشقيقة والصديقة تجديد مواقفهم المنددة بالحصار المفروض على سورية والإجراءات القسرية الرامية إلى تجويع شعبها بهدف حرفها عن مسارها السياسي الوطني، بالتزامن مع كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات وأوقع مئات الضحايا والمصابين.

ففي موسكو، أكد مدير معهد نظريات التنبؤ بالزلازل والرياضيات الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية الأكاديمي بيوتر شبالين أن العقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على سورية تزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ، وترفع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضربها أمس.

وقال شبالين في مقابلة مع مراسل “سانا”: إن هذه العقوبات الجائرة التي فرضتها أمريكا على الشعب السوري تجعل عدد الضحايا كبيراً جداً، مشيراً إلى أن السوريين شعب مقدام قادر بكل تأكيد على الخروج من هذه المحنة.

وأشار شبالين إلى أن المختصين من وزارة الحالات الطارئة الروسية وصلوا إلى سورية لتقديم ما يمكنهم من المساعدة للمتضررين من الزلزال، علما أن العسكريين الروس الموجودين في سورية يساعدون بعمليات انتشال المواطنين من تحت الأنقاض.

وفي مقابلة مماثلة أكد كبير الباحثين في معهد نظريات التنبؤ بالزلازل التابع لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندر غورشكوف وحشية العقوبات الاقتصادية الغربية في مثل هذه الظروف، داعياً إلى ضرورة رفع جميع التقييدات التي تزيد من مصاعب الحياة في ظروف الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدة العاجلة للمناطق المنكوبة وللمواطنين المتضررين.

وأعرب غورشكوف عن تعازيه لجميع أبناء الشعب السوري بهذه الفاجعة ودعمه لتعزيز الجهود للتخلص من آثارها، مشيراً إلى أهمية الإسراع في رفع الأنقاض لإنقاذ العالقين، لافتاً إلى أن القيادة الروسية سارعت بإرسال المختصين من وزارة الحالات الطارئة إلى سورية للمساعدة بإزالة الأنقاض.

بدورها أعربت المغتربة السورية في روسيا الاتحادية حياة يوسف دحدوح عن تعازيها للشعب السوري في الوطن مطالبة العالم برفع الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية كونه يشكل جريمة إنسانية لا تغتفر.

وفي إيران، دعت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية إيرانية إلى ضرورة رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سورية فجر أمس وخلف المئات من الضحايا والإصابات.

وأكد خبير الشؤون الدولية الإيراني قاسم غفوري أن الكارثة التي ألمت بالشعب السوري تستدعي تحركا سريعا وعاجلا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وغيرالدولية للمساعدة، ولاسيما أن الشعب السوري مازال يعاني من الحرب الإرهابية والاقتصادية التي فرضت عليه لسنوات.

بدوره قال الباحث الإيراني في شؤون غرب آسيا محمد علي حسن أن الشعب السوري الذي عانى على مدى سنوات من الحرب الإرهابية وعانى من العقوبات الجائرة المفروضة عليه يمر بأزمة إنسانية كبيرة جراء كارثة طبيعية ما يسترعي توجه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحكومية وغير الحكومية للمبادرة برفع العقوبات عنه وتقديم المساعدة له.

بدوره الأكاديمي الحقوقي الإيراني الدكتور حسن أسدي قدم تعازيه للشعب السوري بضحايا الزلزال، داعيا الجميع إلى التضامن مع سورية وتقديم المساعدة ورفع الحصار الظالم عنها.

من جانبه الإعلامي الإيراني داوود بور صحت قدم تعازيه وتضامنه مع الشعب السوري وطالب برفع العقوبات الظالمة عنه وإنهاء سياسات المعايير المزدوجة وخاصة في ظل الظروف الحالية لأسباب إنسانية.

بدوره طالب السياسي الإيراني مهدي عزيزي بضرورة مساعدة الشعب السوري في محنته الإنسانية التي يمر بها، مشيرا إلى أن أميركا والدول الغربية مارست ومازالت تمارس سياسة الضغوط والتجويع لإركاع الشعوب لتحقيق أهدافها السياسية.

من جانبه قال السياسي والصحفي الإيراني سعيد شاورد إن العقوبات الأمريكية عقوبات إرهابية تستهدف المواطن السوري وتحول من دون تقديم المساعدات له.

من جهتهم دعا العديد من أبناء الجالية السورية المنظمات الدولية إلى الوقوف إلى جانب سورية والمطالبة برفع العقوبات القسرية وإيصال المساعدات اللازمة للشعب السوري، معربين عن تعازيهم الحارة وتضامنهم مع أبناء وطنهم خلال هذه الظروف القاسية والكارثة الطبيعية التي لحقت بهم.

وفي بيروت، أكدت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وقوفها وتضامنها الكامل مع سورية، جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له، مطالبة برفع الحصار الأمريكي الجائر عن الشعب السوري. وأدانت الهيئة في بيان خلال اجتماعها الدوري في مقر حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” بحضور أمين الهيئة القيادية العميد مصطفى حمدان سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الأنظمة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مستنكرة في الوقت نفسه الأداء المخزي والمعيب لمؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدور في فلكها والتي أظهرت تبعيتها بالكامل للسياسة الأمريكية المعادية لشعوب منطقتنا، مطالبة الدول المحبة للعدالة بإدانة ما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي الذي يحاصر الشعب السوري بأبسط حقوقه وحاجاته الإنسانية البديهية والتي أقرتها الشرعة العالمية لحقوق الإنسان وتبنتها الدول المنتسبة للأمم المتحدة. ونوهت الهيئة بالدول والمنظمات التي بادرت إلى إرسال المساعدات للشعب السوري الشقيق والتي أثبتت أنها أمام امتحان الإنسانية لا تعير اهتماماً للقرارات والرغبات الأمريكية الظالمة والمتوحشة التي تعبر عن عدائها للإنسان والإنسانية. من جهته، دعا عميد المجلس العام الماروني في لبنان الوزير السابق وديع الخازن المجتمع الدولي لرفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سورية فجر أمس. وطالب أيضاً، الدول العربية القيام بأوسع حملة تضامن، لكسر الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، ومساندة الشعب السوري لمواجهة تداعيات الكارثة التي ألمت به جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سورية يوم أمس ومساعدته للخروج من محنته، معرباً عن عن تعازيه للقيادة السورية، وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد ومن ذوي الضحايا سائلاً الله تعالى أن يرحم الموتى ويشفي المصابين ويُعيد المفقودين إلى عائلاتهم سالمين.

وفي عمان، أكد الكاتب والباحث السياسي خميس القطيطي ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بأسره لمساندة سورية، وتقديم يد العون لها لمعالجة وتجاوز تداعيات الزلزال المدمر الذي تسبب بتفاقم الوضع الإنساني فيها، بعد كل ما تعرضت له من ظروف وأوضاع قاسية خلال الـ 12 عاماً الماضية.

وقال القطيطي خلال اتصال هاتفي مع قناة السورية: سورية اليوم تعيش وضعاً كارثياً، ويجب على كل من يمتلك حسا إنسانيا أن يهب لمساندتها.. قلوبنا تتألم لهذا المصاب الكبير الذي أصابها، وخلف الكثير من الضحايا، ونتوجه بالتحية إلى كل الدول التي سارعت على الفور لمساندة سورية في هذه المحنة.

واستغرب القطيطي إحجام المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية التي تنضوي تحت مظلة الأمم المتحدة عن المساهمة في تقديم المساعدات للشعب السوري، متسائلاً أين هي أخلاق هذه الدول التي تتواجد بها هذه المنظمات الإنسانية؟ حيث نشهد اليوم كارثة في سورية، ويجب أن تكون هناك هبة عالمية من أجلها، علماً أن هناك الكثير من الأحداث وقعت في عدد من دول العالم، بما فيها كوارث طبيعية، واستنفرت كل دول العالم للقيام بدورها الإنساني، وبالتالي يجب على دول العالم وخاصة الكبرى منها أن ترسل المساعدات إلى سورية.

وبين القطيطي أن الكارثة الإنسانية التي حلت بسورية تتطلب من جميع الأشقاء العرب أن يهبوا لمساعدة أشقائهم السوريين، وأن يبدؤوا حملات كبيرة لاختراق الحصار والحظر الظالم المفروض على سورية.

وأكد القطيطي أن الأمم المتحدة ليست معفاة من مسؤوليتها حيال الوضع في سورية، إذ لديها عدد من المنظمات والهيئات المختصة في مثل هذه الجوانب الإنسانية ويجب عليها اليوم رفع الصوت عالياً وتوجيه دعوات لمختلف دول العالم لمساندة سورية في معالجة هذا الوضع الإنساني الكارثي الذي تتعرض له.