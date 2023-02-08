في اليوم الثالث بعد الزلزال.. دولٌ شقيقة وصديقة تعرب عن تضامنها مع سورية وترسل مساعداتٍ وطواقم إغاثية

في اليوم الثالث بعد الزلزال.. دولٌ شقيقة وصديقة تعرب عن تضامنها مع سورية وترسل مساعداتٍ وطواقم إغاثية

عواصم – سانا:

في اليوم الثالث بعد كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب عدداً من المحافظات، واصلت الدول الشقيقة والصديقة تأكيد تعاونها مع سورية في محنتها، وإرسال المساعدات والطواقم الإغاثية، وفتح الجسور الجوية لإيصال المواد الضرورية والطبية والخيم والأغطية والآليات وسيارات الإسعاف إلى المواطنين المنكوبين إثر الزلزال.

وفي السياق، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله أرسل وفوداً طبية للمساعدة الإنسانية إلى الشعب السوري، لافتاً إلى أن سورية بحاجة لمن يلتف ويتعاون معها وهذا أقل الواجب.

وأوضح الشيخ قاسم أن الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا يتطلّب وقوفنا جنباً إلى جنب مستنكراً انحياز بعض الدول ضد سورية بما لا ينسجم مع أدنى المعايير الإنسانية. وشدّد على أن العقوبات التي فرضتها أميركا ودول أوروبا على سورية، هي من أبرز الأسباب المانعة لمساعي مساعدة الشعب السوري. ونوّه الشيخ قاسم بصمود الشعب السوري على مدى 12 عاماً من العقوبات والاعتداءات، الذي لم يغيّر قناعاته وقراراته ولم يخضع لما تريده أميركا وأوروبا.

إلى ذلك، وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم 3 طائرات مصرية، وطائرة إماراتية “ثانية” محمّلة بمساعدات إنسانية وإغاثية ومواد طبية وخيام لمساعدة المتضرّرين نتيجة الزلزال الذي ضرب سورية.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح من مطار دمشق: “نوجّه الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً، ونقول لهم: إن الشعب السوري لا ينسى أبداً كل من يقدّم له يد العون، وخصوصاً في هذه الظروف التي تعيشها البلاد نتيجة الزلزال المدمّر الذي ضربها”.

وأضاف مخلوف: “إن جهود الإنقاذ هي الأولوية الأولى، ثم تقديم المساعدات الطبية والاستشفاء للمصابين وإيواء من غادر منزله لتقديم كل ما يلزم له بشكل كامل، بالإضافة إلى أعمال تدقيق السلامة الإنشائية للمنازل التي تصدّعت، وكل ذلك في سياق من التكامل بين كل وزارات ومؤسسات الدولة وبين جهود المجتمع المحلي والمنظمات والاتحادات، ويضاف إلى ذلك الدعم الذي تلقّته الجمهورية العربية السورية من الأشقاء والأصدقاء، والذي يعبّر عن مكانة الشعب السوري والدولة السورية لدى تلك الدول”.

وأوضح مخلوف أنه يتم استثمار الإمكانات المتوافرة بأقصى طاقة من خلال غرف العمليات، سواء المركزية أم الفرعية في المحافظات، مشيراً إلى أنه في كل لحظة هناك إمكانيات إضافية جديدة تسرّع بعملية إزالة الأنقاض لانتشال العالقين تحتها، ونؤكد دائماً أن الملمّات تجمع الشعب والكل يبادر.

وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد حبوباتي: نتوجّه بالشكر لدولة الإمارات الشقيقة على مساعدتها الدائمة للجمهورية العربية السورية وهي من إحدى الدول العربية المميّزة بالنسبة لنا بالمساعدات، لافتاً إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي لم يقطع أي مساعدة عن الهلال الأحمر العربي السوري منذ جائحة (كوفيد 19) وهو مستمرّ بتقديم المساعدة للحكومة السورية ولضحايا الزلزال المدمّر من أبناء الشعب السوري.

من جهته، قدّم ممثل الهلال الأحمر الإماراتي التعازي لأهالي ضحايا الزلزال، متمنياً الشفاء للجرحى وأن يتم انتشال العالقين تحت الأنقاض، لافتاً إلى أن القيادة الإماراتية ممثلة بالشيخ حمدان بن زايد رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية دعت إلى الوقوف مع إخواننا في سورية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين في المحافظات التي ضربها الزلزال، مبيّناً أن هناك شحناتٍ أخرى ستصل إلى سورية في الأيام القادمة.