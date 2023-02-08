قافلتا مساعدات تنطلق غداً من حمص إلى المحافظات المنكوبة بالزلزال

حمص – عبدالحكيم مرزوق

تنطلق يوم غد قافلتا مساعدات باسم محافظة حمص الأولى نحو اللاذقية والثانية باتجاه حلب من مبنى المحافظة، وذلك لمساعدة أهلنا المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الإثنين الماضي، وتضم القافلتان تبرعات بمختلف المواد الغذائية والطبية واللوازم يقدمها كل فرد حسب سعته عن طريق الجمعيات الخيرية في حمص والتي تجاوز عددها العشرة وهي في ازدياد.

ومن الفعاليات المشاركة في هذه القافلة نادي الكرامة الرياضي، حيث بيّن خالد رعد رئيس النادي أن هذه المساعدات المرسلة لأهلنا في المناطق المنكوبة هي من جمهور نادي الكرامة ومن أهالي حمص التي أرسلت من بيوتها ما تستطيع تقديمه للمتضررين، مشيراً إلى مشاركة كافة شرائح المجتمع الغنية والفقيرة من جمهور النادي وكل حسب استطاعته، لافتاً إلى أن المساعدات تتضمن ألبسة، حرامات، مواد غذائية، ومواد أخرى من متطلبات المعيشة، وأن النادي جهز ثلاث سيارات شاحنة مملوءة بالمساعات تنطلق صباح يوم غد إلى حماه وحلب واللاذقية.

معن اسلام رئيس الجمعية الشركسية الخيرية بيّن أن الجمعية أقامت غرفة عمليات وتوصلت مع كافة القرى الشركسية وكافة المجتمع الأهلي بحمص، وأطلقت حملة تبرعات كبيرة شملت أغذية وألبسة وحرامات وفرش وأغطية وألبسة أطفال وأحذية..الخ، مشيراً إلى أن هذا المصاب الجلل جمعنا كسوريين لنبقى دائماً يداً واحدة في خدمة بلدنا.

وفي سياق متصل شكل مجلس مدينة حمص لجاناً مهمتها الكشف على الأبنية الآيلة للسقوط والمهددة بالانهيار جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وتعاملت اللجان مع الشكاوي الواردة للمجلس، وتم إجلاء السكان من بعض الأبنية الخطرة في عدة أحياء منها القرابيص وجورة الشياح، وتم تأمين السكان في مراكز الإيواء المجهزة سابقاً، وسيتم إخلاء الأبنية الخطرة حفاظاً على السلامة العامة.

كما وتقوم ورشات مديريات الأشغال والنظافة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية بإزالة الأنقاض الناتجة عن انهيار أجزاء من أبنية متضررة بمناطق متفرقة في حمص في أحياء الحميدية والصفصافة وباب التركمان وبجوار جامع الدالاتي وبناء السيتي سنتر، وتم الكشف على عدة أبنية في أحياء متفرقة من المدينة وملاحظة النتائج التي خلفتها موجة الزلازل، وتم إغلاق الطرقات المؤدية لبناء منهار بجوار جامع كعب الأحبار حي باب الدريب، حرصاً على سلامة المواطنين.