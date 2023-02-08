مبادرات إغاثية من رياضيي حلب.. والمنشآت الرياضية تستقبل المتضررين

حلب- محمود جنيد

فتحت المدينة الرياضية في حلب أبوابها للنازحين من أهالي المحافظة عن منازلهم جراء الأضرار التي خلفها الزلزال المدمّر، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية الطارئة لمساعدة المنكوبين وتأمينهم. كما استقبل ملعب الحمدانية وصالة الحمدانية الدولية أعداداً كبيرة من المواطنين ممن تضرّرت وتصدّعت أبنيتهم جراء الزلزال وسط شكوك ومخاوف بأنها أصبحت آيلة للسقوط، ريثما يتمّ تدقيق السلامة الإنشائية لها.

مديرُ المدينة الرياضية في حلب سعد الدين قرقناوي أكد لـ”البعث” أن الفعاليات الأهلية وغرفة صناعة حلب وزّعت المعونات الغذائية والألبسة، مع توفير مادة الخبز وتأمين الفرش والبطانيات التي وزّعت على المتضررين مساء الأمس.

من جهة أخرى، أطلقت مجموعة من الرياضيين في حلب مبادرات لمدّ يد العون وتقديم كلّ ما يلزم من مساعدات إغاثية ومواقع لإيواء المتضررين، مع التأكيد على تقديم الخدمات التطوعية على مدار الساعة.