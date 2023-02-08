ميشوستين في برقية تعزية للمهندس عرنوس: روسيا ستقدّم كل الدعم لسورية

دمشق – سانا:

تقدّم رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين بخالص التعازي باسم الحكومة الروسية وباسمه إلى المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء بشأن الأضرار الكبيرة للزلزال الذي ضرب سورية وأسفر عن خسائر بشرية ودمار واسع.

وقال ميشوستين في برقية للمهندس عرنوس “إن الجانب الروسي مستعد لتقديم الدعم والمساعدة للشركاء في سورية من أجل إزالة آثار هذه المأساة” معرباً عن أصدق عبارات الدعم والتعاطف لأهالي وأقارب الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.