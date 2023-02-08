ميشوستين في برقية تعزية للمهندس عرنوس: روسيا ستقدّم كل الدعم لسورية

8-فبراير-2023

دمشق – سانا:

تقدّم رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين بخالص التعازي باسم الحكومة الروسية وباسمه إلى المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء بشأن الأضرار الكبيرة للزلزال الذي ضرب سورية وأسفر عن خسائر بشرية ودمار واسع.

وقال ميشوستين في برقية للمهندس عرنوس “إن الجانب الروسي مستعد لتقديم الدعم والمساعدة للشركاء في سورية من أجل إزالة آثار هذه المأساة” معرباً عن أصدق عبارات الدعم والتعاطف لأهالي وأقارب الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

8-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

2,5 مليار ليرة تكلفة تشييد مشفى الريف

29-أغسطس-2018

فنزويلا.. أول ضحايا الترامبية !!..

13-فبراير-2019

دعم الاستثمارات السياحية بحزمة تسهيلات والأولوية للمشروعات الجادة

8-يونيو-2018

أمريكا تبدأ السنة المالية بعجز قياسي في ميزانية تشرين الأول

17-نوفمبر-2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى