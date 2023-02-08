نصائح للعناية السليمة بالشعر الأبيض

يزداد ظهور الشعر الأبيض كلما تقدم عمر الإنسان، ويحتاج هذا الشعر إلى عناية خاصة، نظرا لكونه حساسا للغاية.

وأوضحت مجلة “سنيورين راتجيبر” الألمانية المعنية بكبار السن أنه لا ينبغي غسل الشعر بماء ساخن للغاية أو تجفيفه بواسطة مجفف الشعر بدرجة حرارة عالية للغاية، وإلا سيصير أكثر جفافاً وأكثر عرضة للتقصف.

وعن كيفية العناية بالشعر الأبيض، أوضحت “سنيورين راتجيبر” أنه ينبغي استعمال شامبو وبلسم يحتويان على مواد فعالة تعمل على ترطيب الشعر وتقوية بنيته مثل البيوتين أو زيت الأرجان أو زيت الجوجوبا، مع مراعاة تطبيق ماسك للشعر بمعدل مرة واحدة كل أسبوع.

وإذا كان الشعر الأبيض مائلاً للون الأصفر، فينبغي حينئذ استعمال ما يعرف بالشامبو الفضي، والذي يحتوي على صبغات زرقاء أو بنفسجية لمعادلة اللون الأصفر.