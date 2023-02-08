ورشات كهرباء اللاذقية تعمل على إصلاح الأضرار

تعمل ورشات العمل في مديرية كهرباء اللاذقية بحالة استنفار دائم لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في محافظة اللاذقية جراء الزلزال المدمر.

فنتيجة الزلزال الذي ضرب المحافظة، سقطت على الأرض مجموعة من المحولات، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة في مناطق الرويمية وجسر الهنادي وقرب مغسلة أنمار عروس، وهناك مجموعة أخرى من المحولات تعرضت للضرر ما جعلها آيلة للسقوط في الهنادي والكنيسات ورويسة القسيس والجنديرية وخربة سولاس وجسر المزيرعة واسطامو ومفرق الصنوبر، إضافة إلى سبعة مراكز تحويل في المنطقة الصناعية.

كذلك تعرضت شبكات التوتر المتوسط والمنخفض للانقطاع والسقوط على الأرض، وسقوط مجموعة أعمدة في جبلة والحفة والقرداحة والبسيط، كما تعرضت عدة مناطق للقطع الكهربائي جراء سقوط الأمراس وأعطال في الشبكة يجري العمل على إصلاحها، منها حارة الدن والزقزقانية وبساتين الريحان وسوق الخضرة الجديد.

وتم تقديم المساعدة في تأمين التغذية الكهربائية والإنارة لبعض المناطق المنكوبة في أحياء الرمل الجنوبي ودمسرخو، كما شاركت آليات تم إرسالها من وزارة الكهرباء في أعمال إزالة الأنقاض والإنقاذ في جبلة والرمل الجنوبي.