وزير الخارجية التونسي يؤكّد للمقداد تضامن بلاده مع سورية

تلقّى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار نقل خلاله تعازي ومواساة الرئيس التونسي قيس سعيد والشعب التونسي إلى الجمهورية العربية السورية حكومةً وشعباً، معبّراً عن التضامن مع أهالي الضحايا والمتضرّرين، نتيجة الزلزال الذي ضرب سورية.

ولفت الوزير عمار إلى أن الدعم الإنساني الذي تقدّمه تونس يأتي لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري.

بدوره هنّأ الوزير المقداد الوزير عمار على تعيينه وزيراً جديداً للخارجية في الجمهورية التونسية، متمنياً له النجاح في أداء مهامه.

كذلك، عبّر عن شكره للتضامن العالي الذي أعربت عنه الجمهورية التونسية وقيادتها تجاه الجمهورية العربية السورية، وتقدير سورية للمساعدات الإنسانية والدعم الذي تم تقديمه من تونس لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، منوهاً إلى عمق العلاقات بين البلدين، وتطلّع سورية إلى تطوير التعاون مع الأشقاء في تونس بما يخدم مصلحة الشعبين في البلدين الشقيقين.