32 فريقاً طبياً للإشراف على مراكز الإيواء في حلب

حلب- معن الغادري

بيّن الدكتور زياد حاج طه مدير صحة حلب أنه تمّ تشكيل 32 فريقاً طبياً وصحياً، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات التي تُعنى بالشأن الطبي والصحي، للإشراف على مراكز الإيواء في حلب، مشيراً إلى أن الفرق تقوم بجولات يومية على مدار الساعة على مراكز الإيواء لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية والمعالجة النفسية للمتضرّرين من آثار الزلزال الذي ضرب حلب.

ولفت حاج طه إلى أن المنظومة الصحية بحلب مستنفرة بكامل كوادرها الطبية، وتقدّم الدعم الكامل للمصابين جراء الزلزال، مؤكداً أنه تمّ تقديم العلاج لكافة المصابين الذين استقبلتهم المشافي، وخاصة مشفى الرازي.