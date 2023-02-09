أحزاب وسياسيون ومفكرون عرب وأجانب يواصلون مناشداتهم للمجتمع الدولي فك الحصار عن سورية

عواصم – سانا:

واصل المفكرون والسياسيون والأحزاب وحركات التحرر والتنظيمات النقابية في العديد من الدول العربية والأجنبية حملاتهم ومناشداتهم للمجتمع الدولي فك الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وشعبها، وخاصةً في ظل ما تعيشه اليوم من أوضاع إنسانية صعب فاقمتها كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب عدد من مناطق اللاذقية وحلب وحماة، مخلفاً الضحايا والمصابين، ومسبباً دمار البنى التحتية وتعثر الخدمات.

وفي السياق، انتقد النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف السياسة التي ينتهجها الغرب تجاه سورية، رغم الدمار والموت اللذين أحدثهما الزلزال المدمر الإثنين الماضي، واصفاً هذه السياسة بالوقحة.

وأشار جباروف إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا مأساة كبيرة للشعبين، مؤكداً ضرورة تقديم المساعدات إلى الجميع في هذه الحالات، لأن الفاجعة يمكن أن تصيب أي بلد في العالم، وأن الإقدام على إرسال المساعدة في هذه الحالات يعكس الجوهر الأخلاقي والإنساني ومدى النضج السياسي للقيادات في مختلف البلدان.

وشدد على أن العقوبات آلية غير قانونية ابتدعها الأمريكيون حصراً لاحتواء الدول التي تمتنع عن السير وفق نهجهم.

وقد أعرب حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المصري عن تضامنه مع سورية ووقوفه إلى جانبها إثر تعرضها إلى الزلزال المدمر الذي ضربها، داعياً إلى رفع الحصار الجائر المفروض عليها.

وقال الحزب في بيان: نتضامن مع سورية الشقيقة في مواجهة الحصار الأمريكي الغربي الظالم والجائر المفروض عليها والزلزال المدمر الذي ضربها وأدى إلى الكثير من المآسي الإنسانية، موجها نداءً حاراً إلى الأشقاء العرب دولاً وشعوباً وجاليات في سائر أرجاء العالم بأن يلتفتوا إلى العائلات المنكوبة وأن يعبروا عن تضامنهم الفعلي مع أشقائهم السوريين المنكوبين بفعل الكارثة الطبيعية، وداعياً كل الشرفاء والأحرار في العالم أن يعبروا عن تضامنهم الإنساني مع الشعب السوري ويسقطوا سياسات العقاب الجماعي التي تشرعنها وتعمل عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ومطالباً بوقف وإنهاء كافة العقوبات الظالمة التي تتعرض لها سورية ورفع الحصار الظالم المفروض عليها.

من جانبه، أعرب الحزب القومي الاجتماعي في اليمن عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الشعب السوري إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سورية مؤخراً وخلف المئات من الضحايا والجرحى، داعياً إلى رفع الحصار الأمريكي والغربي الجائر المفروض على سورية.

وقال الحزب في بيان: “نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد والشعب السوري العزيز وفي المقدمة أسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والخلاص لمن هم لا يزالون تحت الأنقاض والمفقودين”، مناشداً دول وحكومات العالم والمنظمات والهيئات الدولية إلى مد يد العون إلى سورية وشعبها المنكوب وعدم ازدواجية المعايير بالتعامل.

وطالب الحزب في بيانه الأمم المتحدة والأسرة الدولية بالضغط على الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لرفع الحصار والعقوبات المفروضة على سورية ظلماً وعدواناً.

من ناحيته، طالب الحزب الشيوعي التشيكي المورافي بالإنهاء الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، بما يسهم من تخفيف معاناة شعبها جراء الإرهاب والزلزال المدمر الذي وقع الإثنين الماضي.

وجدد نائب رئيس الحزب ميلان كرايتشا في تصريح لمراسل سانا في براغ إدانته القوية للتدخلات الغربية في الشؤون الداخلية لسورية، ومعارضته استمرار قوات الاحتلال الأمريكي في نهب ثرواتها الطبيعية.

وأعرب كرايتشا عن تضامن الحزب ومعه بقية القوى السلمية والتقدمية في تشيكيا مع الشعب السوري.

إلى ذلك، انتقد عضو البرلمان الأوروبي رئيس حزب الجمهورية السلوفاكي ميلان أوهريك قيام الغرب بتسييس الكوارث الإنسانية، مشيراً إلى ازدواجية المعايير التي ينتهجها حيال تداعيات الزالزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا.

وقال أوهريك: إن تركيا ليست الوحيدة التي تحتاج إلى المساعدة الآن جراء تداعيات الزلزال وإنما سورية أيضاً، داعياً إلى ترك السياسة جانباً، وتغليب اللغة الإنسانية على أي شيء آخر، مشيراً إلى أن سورية تعاني بشدة جراء العقوبات الغربية الفاقدة للمعنى التي تفرض عليها فقط،لأنها لا تريد قبول الاحتلال والهيمنة الغربية.