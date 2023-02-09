استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

الأرض المحتلة – وكالات:

استشهد شاب فلسطيني مساء الخميس بعد استهدافه بالرصاص جنوب الخليل في جريمةٍ جديدةٍ ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما أصيب فتىً فلسطيني بجروح بعد أن دهسته آلية للاحتلال في جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين خلال اقتحامها لعددٍ من مدن الضفة الغربية المحتلة، إضافةً لصيادين إثنين من بحر قطاع غزة المحاصر.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب شريف حسن رباع 22 عاماً، متأثراً بجروحه الحرجة، التي أصيب بها برصاص الاحتلال، قرب مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشاب رباع، بعد أن أوقفت مركبة بالقرب من مخيم الفوار في منطقة “الدلبه”، وتركته ينزف، ثم نقلته بآلية عسكرية، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقاً.

وبارتقاء الشاب رباع، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، إلى 43 شهيداً، بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنة.

جاء ذلك في وقت أصيب فلسطيني بجروح، بعد أن دهسته آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز الجلمة شمال شرق جنين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ آلية عسكرية إسرائيلية طاردت شاباً من جنين كان يستقل دراجة نارية، قرب حاجز الجلمة ودهسته بصورة متعمدة، ما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في الخليل وبلدة دورا جنوبها، ومدن بيت لحم وقلقيلية وأريحا واعتقلت 10 فلسطينيين.

وفي قطاع غزة المحاصر، اعتقلت بحرية الاحتلال صيادين اثنين في بحر شمال القطاع، واستولت على معدات الصيد الخاصة بهما.

وكانت بحرية الاحتلال استهدفت في وقتٍ سابقٍ، الصيادين شمال القطاع وأطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم.

من جانبهم، اقتحم 132 مستوطناً إسرائيلياً المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولاتٍ استفزازية في باحاته بحراسةٍ مشددةٍ من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك، اقتحم أكثر من 350 مستوطناً إسرائيلياً، خربة الدير بالأغوار الشمالية، بحماية قوات الاحتلال، وانتشروا بين مزارع الفلسطينيين.