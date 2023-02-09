الاتحاد العام للفلاحين العرب يدعو لتقديم العون والمساعدة لسورية ورفع الحصار عنها

9-فبراير-2023

دمشق- البعث

دعا الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب كل شعوب وقوى ودول وحكومات العالم والمنظمات الدولية والإنسانية إلى المبادرة الفورية لتقديم يد العون والمساعدة في كل المجالات الممكنة لسورية بعد تعرّضها لزلزال مدمّر، وذلك لإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين وانتشال الضحايا وإيواء المشرّدين.

كذلك دعا الاتحادات الفلاحية العربية والمؤسسات الزراعية العربية واتحاد المزارعين العالمي ومنظمات الزراعة العالمية لرفع الصوت عالياً لرفع الحصار الظالم عن سورية وشعبها، والمطالبة بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة بالسرعة القصوى وكسر الحصار، مشيراً إلى أن الشعب السوري نتيجة الكارثة التي حلّت به تعرّض إلى خسائر كبيرة في ممتلكاته وزراعاته، ناهيك عن الحصار الجائر الذي يتعرّض له منذ أمد بعيد.

وأكد أنه “آن الأوان لنرفع صوت الفلاحين والمزارعين العرب عالياً للمطالبة برفع الحصار والظلم عن سورية وإلغاء العقوبات المفروضة عليها بأنواعها باسم الإنسانية وباسم حقوق الإنسان، ودعم جهود الحكومة السورية في الحدّ من آثار هذه الكارثة”.

9-فبراير-2023

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