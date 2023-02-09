الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من الصقيع والجليد في معظم المناطق الداخلية

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر في المرتفعات الساحلية، بينما يكون شديد البرودة ليلاً في معظم المناطق، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل في معظم المناطق الداخلية، ومن حدوث الصقيع وتشكل الجليد في معظم المناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً، وخاصة في المناطق الجنوبية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً أدنى من معدلاتها بنحو من 5 إلى 8 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، شديد البرودة في معظم المناطق ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: