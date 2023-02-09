السفارتان السوريتان في بغداد وبكين تدعوان الراغبين بالمساعدة للمساهمة بتخفيف تداعيات الزلزال

9-فبراير-2023

دعت السفارة السورية في بغداد أبناء الجالية السورية في العراق للمساهمة في مساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية الإثنين الماضي.

وقالت السفارة في نداء تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: “انطلاقاً من روح الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن السوري الواحد، وفي إطار خطة التحرك الطارئة التي أعلنتها الحكومة السورية لحشد كل الطاقات والإمكانات الوطنية لإغاثة أهلنا المتضررين في سورية جراء الزلزال المدمر، تعلم السفارة أبناء الجالية بفتح باب تقديم المساهمات المادية في مقرها”.

كما فتحت السفارة السورية في الصين باب التبرعات ودعت أبناء الجالية للمساهمة في التخفيف عن أبناء بلدهم جراء الزلزال.

ودعا السفير السوري في بكين محمد حسنين خدام في اجتماع أبناء الجالية إلى التبرع والتعاون مع السفارة من أجل المساعدة في تخفيف هذه المحنة الصعبة الناجمة عن الزلزال، مشيراً إلى التنسيق مع الجانب الصيني على كل المستويات للوصول إلى النتائج الأفضل في مساعدة منكوبي الزلزال.

وكانت العديد من السفارات السورية في الخارج دعت أبناء الجاليات والفعاليات الاغترابية إلى التبرع لمساعدة المتضررين من الزلزال.

9-فبراير-2023

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