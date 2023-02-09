اللجنة العليا للإغاثة: التوزيع الفوري للمساعدات ووصولها إلى المستحقين

دمشق – سانا:

أكدت اللجنة العليا للإغاثة على التوزيع الفوري للمساعدات ووصولها إلى المستحقين الفعليين والاستمرار بتأمين مراكز الإيواء ومتطلباتها ومتابعة رفع الانقاض والبحث عن الناجين، وتقديم الرعاية الصحية لكل المصابين.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أهم التطورات والاستجابة العاجلة والطارئة نتيجة الزلزال المدمر الذي تعرضت له سورية وآليات العمل التي تقوم بها غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

واستعرضت اللجنة المساعدات المقدمة من الدول الصديقة والعمل الذي يتم من خلال اللجان الفرعية للإغاثة التي يرأسها المحافظون في المحافظات المتضررة بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية والشركاء والمجتمع الأهلي.