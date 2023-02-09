الوزير رعد: معالجة تشققات خزان مياه قسمين في اللاذقية بالسرعة القصوى

دمشق – سانا

أكّد وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ضرورة تكثيف المتابعة لخزان قسمين في ريف اللاذقية، تحسّباً لأي طارئ.

وخلال اطلاع الوزير على الخزان الذي سعته 37 ألف متر مكعب ويغذّي شبكة عين البيضا بعد تعرّضه لتشققات بسيطة في الجدار الشاقولي نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد ومعاينته فنياً، شدّد على ضرورة تنفيذ الحلول لمعالجة تشقّقات الخزان وإنجاز العمل بأسرع وقت، وخاصة أنه يروي مساحة 5000 هكتار من أراضي المنطقة.

كذلك تفقّد الوزير رعد منشآت سدّ 16 تشرين من مأخذ الري إلى مأخذ النفق والمفيض واطلع من الفنيين على الوضع الفني للسد الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا أيّ ظاهرة غير طبيعية على جسم السدّ وملحقاته.