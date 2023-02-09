انتشال جثة رجل مسن من المبنى المنهار في حرستا واستمرار البحث عن مفقود آخر

9-فبراير-2023

تابعت فرق الإنقاذ عمليات البحث ورفع الأنقاض من المبنى الذي انهار مساء أمس، في حي الزحلة بمدينة حرستا بريف دمشق.

وذكرت محافظة ريف دمشق أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة رجل مسن، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن مفقود آخر.

وكان محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى أعلن أن العديد من المباني في حرستا هي بالأصل متضررة بفعل الإرهاب، وجاء الزلزال والهزات الارتدادية لتكون سبباً بالانهدام.

ودعا أبو سعدى المواطنين ممن يجدون خطورة في أبنيتهم إلى اللجوء لمركز الإيواء، الذي أحدثته المحافظة في منطقة عدرا العمالية.

9-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

بوغدانوف وحداد يبحثان عدداً من القضايا الدولية والإقليمية

1-أبريل-2022

حملة تحصين للأبقار بريف دمشق

14-أبريل-2022

ياغي: تحوّل نوعي قريباً في خدمات الدفع الإلكتروني عبر تسهيل الوصول للخدمات المصرفية

31-يناير-2023

كوريا الديمقراطية تختبر بنجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد

12-يناير-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى