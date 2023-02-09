انتشال جثة رجل مسن من المبنى المنهار في حرستا واستمرار البحث عن مفقود آخر

وذكرت محافظة ريف دمشق أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة رجل مسن، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن مفقود آخر.

وكان محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى أعلن أن العديد من المباني في حرستا هي بالأصل متضررة بفعل الإرهاب، وجاء الزلزال والهزات الارتدادية لتكون سبباً بالانهدام.

ودعا أبو سعدى المواطنين ممن يجدون خطورة في أبنيتهم إلى اللجوء لمركز الإيواء، الذي أحدثته المحافظة في منطقة عدرا العمالية.