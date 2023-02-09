تنسيق حكومي اهلي لدعم متضرري الزلزال

أطلع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين اليوم برفقة أمين فرع الحزب بريف دمشق رضوان مصطفى على واقع عملية تجهيز قافلة المساعدات التي تقوم بها جمعية ” أنعاش الفقير الخيرية بالتل ” بريف دمشق ، والمتضمنة مواد غذائية ومياه معدنية والبسة متنوعة وأحذية وحرامات وأدوية ومستلزمات طبية وكراسي عجزة وغيرها من المواد من الحاجات الضرورية والعاجلة ليتم أرسالها صباح يوم الغد إلى محافظتي حلب واللاذقية لتأمين احتياجات_المتضررين جراء الزلزال .

وأشاد الوزير سيف الدين بالجهود المبذولة من القائمين على الحملة ، منوهاً أن العمل الأهلي في سورية ترفع له القبعة من خلال مساهماتهم ومبادراتهم الخيرية وبسرعة استجابتهم ، مؤكداً أن الوزارة استنفرت منذ اللحظات الأولى وشكلت غرفة عمليات بالوزارة للتنظيم وتنسيق وحشد هذا الجهد ليكون داعم للعمل الحكومي بالمناطق المتضررة وإيصال المساعدات إلى مستحقيها .

من جهته أشاد أمين فرع الحزب بالتفاف أبناء الشعب السوري وتعاضده من المجتمع المحلي والأهلي والفعاليات الاقتصادية والصناعيين في كل المحافظات بالعمل على تقديم المساعدات العينية والنقدية لإغاثة المتضررين والتخفيف قدر الإمكان من مصابهم ، وهذا يدل على عراقة الشعب السوري الخير والمعطاء في المحن على مر التاريخ .

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سامر البدوي أن هذه القافلة التي يتم تجيزها هي الأولى بعنوان ” حملة تل الخير ” وسيعقبها قوافل أخرى بالتعاون مع مختلف الفعاليات المحلية والاقتصادية في منطقة التل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتلبية احتياجات المواطنين في المحافظات المتضررة .