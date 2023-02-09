حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

وبينت الإدارة في نشرتها صباح اليوم حالة الطرق كما يلي:

في محافظة ريف دمشق: طريق الجبة يبرود و المعرة يبرود و عسال الورد رنكوس، وطريق الجبة عسال الورد والطرق المؤدية إلى صيدنايا وطريق عكوبر بدا، وحفير الفوقا معرة صيدنايا وطريق التل رنكوس حوش عرب، وتلفيتا منين حلبون وطريق عرنة الريمة بقعسم قلعة جندل قطنا، وطريق مزرعة بيت جن حينة عين الشعرا خربة السودا، وطريق مزرعة بيت جن حينة دربل عرنة، وطريق مزرعة بيت جن حينة مغر المير ،وطريق مزرعة بيت جن حرنة وطريق جبعدين بالقطيفة وطريق السحل المشرفة بالنبك، والطرق المؤدية إلى منطقة الزبداني في محافظة ريف دمشق جميعها غير سالكة بسبب تشكل الجليد .

وفي محافظة حماة: طريق شطحة جوبة برغال غير سالك، بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية: طريق استراد بيت ياشوط حماة من مفرق حلة عارة وحتى الحدود الإدارية مع حماة، و طريق بيت ياشوط المنيزلة غير سالكين بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد، وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية صلنفة وطريق بيت ياشوط بشيلي وطريق بسطوير خرايب سالم حمام القراحلة، وطريق جوبة برغال الغاب غير سالكة بسبب تشكل الجليد، وطريق جوبة برغال حرف المسيترة الغاب وطريق مركبة مقامات بني هاشم غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة القنيطرة: طريق خان أرنبة جباتا الخشب حضر عين التينة غير سالك بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء: طريق ظهر الجبل سالك والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وناحية ملح، وطريق نمرة شهبا غيضة نمرة ام ضبيب تيما، وطريق الكفر صلخد سهوة الخضر مياماس وطريق شقا دوما بارك وطريق قنوات مفعلة الطيبة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرة إلى أنها خصصت الأرقام الهاتفية 5422703-5411365 للاستعلام عن حالة الطرق .