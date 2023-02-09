ديدوف: روسيا وإيران تعملان بشكل مشترك لتقليص آثار العقوبات الغربية

طهران – سانا:

أعلن السفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف أن بلاده تعمل مع إيران على تقليص تأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلدين.

وقال ديدوف لوكالة سبوتنيك: “مع الأخذ في الاعتبار ضغوط العقوبات الغربية الواسعة النطاق على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، فإننا نعمل بشكل مشترك على تطوير أدوات لتجاوز الإجراءات غير المشروعة والتقليل من تأثيرها السلبي”.

واعتبر ديدوف أن إيران التي تعيش في ظل هذه العقوبات منذ أكثر من 40 عاماً لديها خبرة جيدة في هذا المجال، ولديها الكثير للتعلّم منه.

ولفت إلى أنه وعلى الرغم من الإجراءات التقييدية غير القانونية المفروضة على روسيا وإيران من مجموعة من الدول المعادية، فإن التعاون مع طهران يتطور اليوم في جميع المجالات تقريباً، وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى.