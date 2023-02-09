سورية تُدين الهجوم الأمريكي على المنطاد الصيني

أدانت سورية هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على المنطاد الصيني، وأكدت دعمها للموقف الصيني وتمسّكها بالحوار لحل النزاعات بين الدول.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها تلقّت سانا نسخة منه: تدين الجمهورية العربية السورية الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة الأمريكية على المنطاد الصيني المخصّص للأبحاث المدنية، والذي دخل أجواء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قوة قاهرة، ولم يمثل تهديداً عسكرياً أو مدنياً.

وأضاف البيان: كعادتها تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام العنف بدلاً من التعامل مع حالات كهذه بجدية ومسؤولية، وفق قواعد القانون الدولي.

وتابع البيان: تؤكد الجمهورية العربية السورية دعمها للموقف الصيني والتزامها بقيم ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتمسّكها بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لإيجاد حل سلمي للنزاعات بين الدول.