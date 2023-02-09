عبد اللهيان: ضرورة اهتمام المحافل الدولية بالأوضاع تمر بها سورية إثر الزلزال

9-فبراير-2023

طهران – سانا:

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة اهتمام المحافل الدولية بالأوضاع الخاصة التي تمر بها سورية إثر الزلزال المدمر، مشيراً إلى أن أوضاع الشعب السوري تفاقمت بسبب العقوبات والزلزال.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع ميريانا سبولياريك رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن “طهران مستعدة لإغاثة متضرري الزلزال في سورية وتركيا” واصفاً الوضع الإنساني في سورية ب”الصعب للغاية”.

وأضاف عبد اللهيان: منذ حدوث الزلزال، قامت إيران بمختلف الإجراءات في سياق مساعدة المتضررين، ومن ضمن هذه الإجراءات إيفاد فرق الإنقاذ وإخراج الأحياء من تحت الأنقاض، وإعلان استعداد طهران لاستقبال الجرحى في المستشفيات الإيرانية.

بدورها نوهت سبولياريك بالجهود الإنسانية التي تبذلها طهران قائلة: إن “الصليب الأحمر سيتخذ إجراءات مكثفة لتقييم أوضاع متضرري الزلزال في سورية وبعد ذلك سيقوم بالترتيبات والتنسيقات اللازمة بالنسبة إلى المقترحات القيمة لإيران وكيفية تنفيذها”.

9-فبراير-2023

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