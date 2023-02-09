فريق إنقاذ وإمدادات طبية من الصين لمواجهة تداعيات الزلزال في سورية

9-فبراير-2023

أعلنت جمعية الصليب الأحمر الصيني أنها أرسلت اليوم فريقاً من عمال الإنقاذ مع دفعة أولى من الإمدادات الطبية إلى سورية للمساعدة في عمليات الإغاثة ومواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سورية فجر الإثنين الماضي.

وذكرت وكالة شينخوا أن الجمعية أرسلت الإمدادات التي تكفي احتياجات نحو 5 آلاف شخص، بناء على طلب من السفارة السورية في بكين ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وكانت الجمعية أعلنت في وقت سابق التبرع بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي لمنظمة الهلال الأحمر كمساعدات إنسانية طارئة، مشيرة إلى أنها ستواكب الاحتياجات الإنسانية في المناطق المنكوبة، وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية.

9-فبراير-2023

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