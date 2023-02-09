فريق إنقاذ وإمدادات طبية من الصين لمواجهة تداعيات الزلزال في سورية

وذكرت وكالة شينخوا أن الجمعية أرسلت الإمدادات التي تكفي احتياجات نحو 5 آلاف شخص، بناء على طلب من السفارة السورية في بكين ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وكانت الجمعية أعلنت في وقت سابق التبرع بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي لمنظمة الهلال الأحمر كمساعدات إنسانية طارئة، مشيرة إلى أنها ستواكب الاحتياجات الإنسانية في المناطق المنكوبة، وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية.