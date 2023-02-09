قافلة مساعدات مشتركة بين الشؤون الاجتماعية ومحافظة ريف دمشق لمتضرري الزلزال

سيرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم بالتعاون مع محافظةريف دمشق ومؤسسة مبادرة أهل الشام قافلة مساعدات قوامها أكثر من /20/ طن من مواد غذائية وحرامات والبسة وغيرها من المواد لتلبية الاحتياجات الطارئة والضرورية للمواطنين المتضررين جراء الزلزال في محافظة اللاذقية .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أوضح أن هذه المبادرة من قبل المؤسسة تأتي ضمن سلسلة مبادرات تقوم الوزارة بالعمل عليها بالتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية لتلبية الاحتياجات العاجلة والضرورية لأهالينا المتضررين في المحافظات المتضررة ، لافتاً لحجم الدمار الكبير الذي شاهده خلال جولته برفقة السيد رئيس مجلس الوزراء ، ما يترتب على الوزارة بتنظيم الجهد الأهلي وحشده للقيام بأقصى ما لديهم من إمكانيات لتلبية احتياجات المتضررين .

وأشاد سيف الدين بالجهد الأهلي المبذول ومبادراته الخيرية التي كانت سباقاً دائماً في الظروف الصعبة التي مرت بها سورية في ظل الحرب التي شنت عليها ، ووقوفها مع الجهد الحكومي لتلبية احتياجات المناطق والشرائح المستهدفة والأكثر هشاشة بالمجتمع انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية .

من جهته أشار محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أن المحافظة قامت بإطلاق نداء للفعاليات الاقتصادية بالمحافظة ، حيث بلغت قيمة التبرعات حتى الآن لأكثر من /5/ مليارات ليرة سيتم صرفها وفق التوجيهات الحكومية واللجنة العلية للإغاثة ، مشيراً أنه سيكون هناك غداً حملة مساعدات عينية ونقدية للأسر في مراكز الإيواء في المحافظات المتضررة برفقة المعنيين في المحافظة .

بدورها أكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة أهل الشام ميساء رسلان أن هذه قافلة المساعدات هي الأولى سيتبعها قوافل مساعدات أخرى للمحافظات المتضررة تباعاً ، مشيدة بدور الكبير للجهات والأشخاص المتبرعين الذين لبو النداء من أجل تأمين احتياجات المواطنين المتضررين من المواد الضرورية والعاجلة وللتخفيف ما أمكن من معاناتهم .