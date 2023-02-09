لليوم الرابع بعد كارثة الزلزال.. دول عربيةٌ وأجنبية تجدّد تضامنها مع سورية وإرسال المساعدات وفرق الإغاثة

لليوم الرابع بعد كارثة الزلزال.. دول عربيةٌ وأجنبية تجدّد تضامنها مع سورية وإرسال المساعدات وفرق الإغاثة

عواصم – سانا:

بعد مضي أربعة أيام على كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق عدة في محافظات اللاذقية وحلب وحماة مخلفاً الضحايا والمصابين والدمار في الأبنية والخدمات، بالتزامن مع الحصار الظالم الذي تلا ما خلفه الإرهاب من دمار في سورية، تواصل الدول العربية والأجنبية إرسال طائرات المساعدات للمنكوبين، مجددةً موقفها الداعم لسورية وشعبها وخاصةً في هذا الظرف العصيب.

وفي السياق، وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرتان إماراتيتان وطائرة إيرانية محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال.

وقال السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني: إن الطائرة الإيرانية تحمل 45 طناً من المساعدات التي تشمل بطانيات وخيماً ومواد غذائية، يحتاجها أهالي المناطق المتضررة من الزلزال، لافتاً إلى أن هذه هي الدفعة الخامسة من المساعدات الإغاثية التي تقدمها إيران للشعب السوري، مشيراً إلى أن طائرة مساعدات سادسة ستصل إلى مطار اللاذقية اليوم، وسابعة محملة بالمساعدات الطبية ستصل إلى مطار دمشق لاحقاً.

وأكد سبحاني على أن العلاقات بين إيران وسورية عميقة ووثيقة في جميع المجالات، وأن بلاده مستمرة بدعم الشعب السوري لتجاوز معاناته في هذه الأيام العصيبة، مشيراً إلى أن من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان عليهم أن يثبتوا مصداقيتهم ويسارعوا إلى دعم الشعب السوري، فلا وقت اليوم لتسييس الأمور.

وبخصوص طائرتي المساعدات الإماراتيتين، أوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دو جي أن إحداهما تحمل 84 طناً والثانية 27 طناً من المساعدات تضم بطانيات وخيماً ومواد غذائية، مشيراً إلى أن عدد الطائرات الإماراتية المحملة بالمساعدات وصل إلى سبع في إطار الجسر الجوي المفتوح الذي أقامته الإمارات لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وكانت وصلت مساء أمس إلى مطار دمشق الدولي 3 طائرات اثنتان منها من دولة الإمارات العربية المتحدة، والثالثة من جمهورية فنزويلا البوليفارية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال، وتحتوي الطائرتان الإماراتيتان على أكثر من 20 طناً من المساعدات الإغاثية التي تشمل خيماً ومواد غذائية وطبية، في حين حملت الطائرة الفنزويلية إلى سورية فريقاً من الخبراء والمختصين يضم 25 عامل إغاثة مع كافة أدواتهم ومعداتهم وأجهزتهم الحديثة التي تساعد في الإنقاذ، وكلاب مدربة على الاكتشاف، إضافةً إلى 15 طناً من المساعدات الغذائية والطبية.

وقال السفير الفنزويلي بدمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس : نحن هنا لمساعدة الشعب السوي في مواجهة آثار الزلزال ولنقول له بأننا معه في مواجهة كل الظروف التي تعرض ويتعرض لها ورغم كل العقوبات المفروضة على بلدينا، مجدداً التأكيد على دعم بلاده الكامل لسورية وعدم رضوخها لأي إملاءات خارجية بهذا الشأن.

ووصلت طائرة أرمينية ثانية إلى مطار حلب الدولي صباح اليوم، تحمل على متنها 32 طناً من المواد الغذائية والطبية والأدوية لمتضرري الزلزال.

وبين ممثل وزارة الخارجية الأرمينية مكرتيش كاربيتيان أن هدف المساعدات هو تقديم الدعم للشعب السوري الشقيق في محنته، وهي الطائرة الثانية من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

من جانبها، أعربت الحكومة التشيكية عن تضامنها مع الشعب السوري مؤكدة استعدادها لتقديم كل دعم ممكن في جهود الإغاثة للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سورية.

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي: إن “حكومة بلاده خصصت مبلغ 10 ملايين كورون أي ما يعادل 417 ألف يورو من أجل مساعدة سورية في التعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضربها”، موضحاً أن المبلغ الذي خصصته الحكومة سيقدّم لسورية عن طريق الصليب الأحمر الدولي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وأشار ليبافسكي إلى أن المساعدات التشيكية ستصل إلى سورية الأسبوع القادم حيث ستتضمن مواد لاحتياجات العاملين في القطاع الصحي وللناس الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الزلزال.

جمعية الصليب الأحمر الصيني أعلنت أنها أرسلت اليوم فريقاً من عمال الإنقاذ مع دفعة أولى من الإمدادات الطبية إلى سورية للمساعدة في عمليات الإغاثة ومواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سورية فجر الإثنين الماضي، حيث تكفي الإمدادات المرسلة احتياجات نحو 5 آلاف شخص، ويأتي ذلك استجابةً إلى طلب من السفارة السورية في بكين ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وفي اللاذقية، تسلم فريق الأمانة السورية للتنمية في مدينة جبلة اليوم، دفعة مساعدات غذائية وطبية مقدمة من السفارة الصربية بدمشق، لمساعدة الأسر المتضرّرة والتخفيف من آثار الزلزال الذي تأثرت به محافظة اللاذقية.

وأشار السفير الصربي رادوفان ستويانوفيتش إلى أنه تم تجهيز دفعة المساعدات في مقر السفارة بالسرعة القصوى، وبشكل إسعافي وعاجل بهدف مساعدة المتضررين، ولا سيما وأن الساعات والأيام الأولى قاسية جداً في ظروف الشتاء الباردة، مضيفاً أن هؤلاء الناس غادروا منازلهم دون أن يأخذوا شيئاً وهم بأمس الحاجة لهذه المساعدات وسيكون هناك في المستقبل مساعدات أكبر.

بدوره عبر وليد رفول القنصل الفخري لصربيا في سورية أكد أن الحكومة الصربية بصدد تجهيز مساعدات وإرسالها بأسرع وقت ممكن، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيصالها لمستحقيها، منوهاً بالعلاقات التاريخية التي تربط سورية وصربيا شعباً وحكومة.