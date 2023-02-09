مبادرة لجنة صناعة السينما والتلفزيون….. ١٣٠ مليون للمتضررين من الزلزال

أمينة عباس

أعلنت لجنة صناعة السينما والتلفزيون تضامنها الكامل مع جميع المتضررين من كارثة الزلزال، وبين علي عنيز رئيس اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم في مقر اللجنة بحضور عدد مع منتجي الدراما السورية أن اللجنة وبناء على طلب أصحاب شركات الإنتاج أطلقت مبادرة منذ يومين لجمع تبرعات مالية لصالح المتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أن المبلغ الذي تم التبرع فيه وصل إلى ١٣٠ مليون ليرة، وأن المبادرة مستمرة مؤكدا أنها جزء من المبادرات التي تقيمها غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة بالسيد غزوان المصري وهي واجب على الجميع في ظل الكارثة التي أصابت السوريين بجرح كبير وكارثة كبيرة ليس أمامنا خيار فيها إلا أن نكون متكاتفين وأن يساهم الجميع بما يستطيع وحسب إمكانياته في سبيل إغاثة العائلات المتضررة، مشيرا إلى أهمية توثيق مثل هذه المبادرات ليس من باب التفاخر وإنما لتكون حافزا للآخرين، موضحا أن تبرعات هذه المبادرة جمعت وستجمع ضمن إطر قانونية لغرف الصناعة السورية من خلال حسابات بنكية أصولية لتتحرر بعد ذلك باتجاه المتضررين وذلك بهدف أن تكون تحت مظلة الدولة الضامن الوحيد لإيصالها للمتضررين، منوها عنيز إلى أن قانون العقوبات الجائر على سورية شريك في سفك الدم السوري وهو الذي ساهم في عدم إنقاذ الكثير من الضحايا، داعيا لرفع هذه العقوبات الظالمة ومد يد العون لسورية من قبل الأخوة العرب لأنها لم تبخل يوما عليهم بالمساعدة في أوقات ضيقهم.

وختم عنيز كلامه أنه وبنهاية المبادرة وبعد تبلورها بشكلها الكامل سيتم الكشف عن أسماء الشركات المتبرعة السورية والعربية والمبالغ المتبرع بها من باب الشكر لهم.

المنتج مواطن سوري

أشار أ. رضا الحلبي أمين سر اللجنة إلى أن المنتج السوري مواطن سوري وأنه وعلى الرغم من الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن السوري بعد حرب استمرت ١٢ سنة كان على قدر المسؤولية تجاه أهله في ظل الكارثة التي أصابتتا.. من هنا وعندما وجهت لجنة صناعة السينما والتلفزيون نداء للمنتجين للتبرع بادروا مباشرة لفعل ذلك لأنه واجب إنساني ووطني، وهو متأكد أن مبلغ التبرعات سيزداد لأن المبادرة ما زالت مستمرة.

علمتنا الكثير

وأشار أشرف غيبور وهو منتج تلفزيوني صاحب شركة أشرف كروب للإنتاج والتوزيع الفني إلى أن المنتجين ومن خلال أماكنهم انطلقوا برعاية لجنة صناعة السينما والتلفزيون لمساعدة المتضررين من خلال التبرع بمبالغ حسب قدرة كل واحد منهم، مؤكدا أنه لا يمكن لأي شخص سوري أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الكارثة التي جمعتنا ووحدتنا، شاكرا كل من قدم مساعدة ولو بكلمة، متمنيا أن نتجاوز هذه الكارثة التي علمتنا الكثير، ومن الأشقاء العرب الوقوف إلى جانبنا والسعي لتقديم المساعدات الإنسانية بغض النظر عن قانون قيصر.

أقل من الواجب

وأوضح الفنان رضوان قنطار (شركة إنتاج شمس وذهب) أننا نواجه اليوم كارثة كبيرة كسوريين بعد حرب قاسية أنهكها، ورغم ذلك ما زال متكاتفا وعلى قدر المسؤولية وكل ما يمكن فعله في ظل كارثة الزلزال هو أقل من الواجب، مؤكدا أن المنتجين هم كما كانوا على قدر المسؤولية في الدراما السورية هم كذلك في مصابنا الجلل وهم اليوم أمام واجب إنساني ووطني.

رسالة إنسانية

نوه المنتج سليمان قطان إلى أن صناع الدراما يؤمنون أن الفن رسالة إنسانية وسامية تخدم المجتمع في كل مناحي الحياة.. لذلك لا يمكن أن يكون المنتج السوري بعيدا عما يحدث اليوم في بلدنا.. من هنا رأى أن ما يقوم به اليوم ليس مبادرة بل هو واجب محتم عليه وعلى الجميع.

في غاية من الأهمية

أكد الفنان والمنتج باسل خليل أن كل المبادرات التي أطلقت في سورية كانت في غاية من الأهمية لمساعدة المتضررين من الزلازل، وهي تدل على محبة الشعب السوري لبعضه، مبينا أننا بمثل هذه المبادرات قادرون على مساندة بعضنا في الأزمات.

ظرف صعب

أشار المخرج والمنتج فادي سليم إلى أنه من الضروري إطلاق مثل هذه المبادرة ليس من قبل الفنانين والمنتجين فقط بل يجب على الجميع أن يفعل ذلك وفق إمكانياته وقدرته.

ولأننا في ظرف صعب جداً، فإنه من غير المقبول من أحد أن يتخلى عن إنسانيته ويقف متفرجا على آلام وأوجاع الناس.