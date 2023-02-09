نفوق أكثر من 450 رأس غنم في حادثة الزلازل في الغاب وطار العلا

نفوق أكثر من 450 رأس غنم في حادثة الزلازل في الغاب وطار العلا

حماة – البعث أون لاين:

بيَّنَ مصطفى العليوي مدير الثروة الحيوانية بهيئة تطوير الغاب ، بنفوق حوالي 450 من الأغنام وعدة رؤوس من الأبقار، بانهيار مبنيين كل منهما مؤلف من طابقين. وأوضح العليوي أن عدة حظائر منزلية انهارت أيضاً بمجال عمل وإشراف الهيئة بمنطقة الغاب، خلفت ورائها إصابات مختلفة للأبقار عند بعض المربين.

وكذلك إصابات مثل كسر القرون والسحجات ويتم حاليا تقديم العلاج من قبل الاطباء البيطريين بالمنطقة وسوف يتم حصر الحضائر المنزلية المتضررة عن طريق البلديات