وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية سبل دعم القطاع الصحي

9-فبراير-2023

دمشق – سانا:

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري اليوم، سبل دعم جهود القطاع الصحي في تقديم الاستجابة نتيجة الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية فجر الإثنين الماضي.

وأشار الوزير الغباش إلى احتياجات القطاع الصحي في سورية وضرورة رفده بالتجهيزات الطبية والإسعافية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في علاج المصابين، إضافة إلى المساعدات الدوائية، لافتاً إلى أهمية استدامة الدعم لأن التداعيات ستكون طويلة الأمد.

بدوره أكد الدكتور المنظري استعداد المنظمة لتقديم الدعم من أجل تجاوز نتائج الزلزال والخروج منه بأقل الخسائر.

حضر الاجتماع مدير قسم عمليات الطوارئ في المكتب الإقليمي الدكتور ريك برينان وممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية الدكتورة إيمان الشنقيطي وعدد من المعنيين.

9-فبراير-2023

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