وزير الموارد المائية يتفقد  المنشآت ومعالجة الأضرار

اللاذقية – مروان حويجة:

تفقد وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد عدداً من المنشآت المائية في محافظة اللاذقية للاطمئنان على واقعها وللوقوف على بعض الأضرار الناجمة عن الزلزال، واطلع على خزان منطقة قسمين في ريف اللاذقية وسعته التخزينية ٣٧ ألف متر مكعب ويغذي شبكة عين البيضا بمساحة خمسة آلاف هكتار والذي تعرض لتشققات بسيطة في الجدار الشاقولي حيث تمّت معاينتها فنيّاً والكشف عنها فوراً لتتم معالجتها بالسرعة القصوى.

وأكد الوزير رعد على تكثيف المشاهدات والمتابعة اليومية على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ والعمل لتنفيذ الحلول وإنجاز العمل بأسرع وقت. كما تفقد وزير الموارد المائية واقع سد بلوران واطلع على الوضع الفنّي للسد، كما تفقد واقع محطة 16 تشرين لمعاينة الأضرار التي من الممكن أن تكون قد حدثت نتيجة الزلزال، وتبين عدم وجود أي أضرار بالمحطة والعمل جار فيها بشكل طبيعي، وأكد الوزير رعد على ضرورة الإسراع بإنجاز المحطة وتذليل كافة العقبات التي تعيق العمل لما لهذه المحطة من تأثير إيجابي كبير على منظومة مياه الشرب في محافظة اللاذقية حيث يبلغ الحجم التخزيني لها ٢١٠ ملايين متر مكعب.