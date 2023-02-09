وصول دفعة من المعدات الكهربائية إلى اللاذقية

اللاذقية – ربا حسين:

وصلت إلى محافظة اللاذقية دفعة من المعدات الكهربائية ضمن خطة وزارة الكهرباء للاستجابة للمناطق المتضررة من الزلزال.

وتتضمن الدفعة التي وصلت بحضور وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، محولات وكابلات توتر منخفض ومتوسط، لتعويض الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية.

وتفقد الوزير الزامل الأماكن والمواقع المتضررة وحجم الأضرار التي لحقت بها، واستمع إلى مطالب الأهالي، كما تفقد وضع شبكة الكهرباء في مدينة جبلة، مؤكداً على الإسراع بإصلاح الأضرار وإعادة تأهيلها.

كذلك زار الوزير الزامل مشروع محطة الرستين لتوليد الكهرباء ومحطة تحويل المرفأ، ونوّه بأنه بسبب الأعطال سوف يتأخر وضع محطة توليد الرستين في الخدمة.

وفي تصريح للصحفيين قال وزير الكهرباء: نحن الآن في محطة توليد الرستين ومحطة التحويل التابعة لمحطة الرستين، شاهدنا عطل نتيجة الهزّات الأرضية، كما أن المحولة الرئيسية “١٢٥ ميغاواط” قد تأذّت، حيث نتج تهريب زيت المحوّلة ما يؤخر عمل المحطة.

وأكد أنه ستتم المباشرة بعمليات الإصلاح من اللجان وورشات العمل المختصة لإجراء الاختبارات وإصلاح المحولة، على أمل أن تكون الأعطال خفيفة لأنه لا يمكن تقييمها بالنظرة الخارجية

وأضاف: إن العنفة الغازية الأولى جاهزة لوضعها بالخدمة، ولكن بسبب تأخير خط الغاز نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على هذا القطاع تأخّرت توريدات أنابيب الغاز لمدة أربعة شهور فكان من المفروص أن تكون جاهزة في 30\8 من العام الماضي، لكن التجهيزات لم تصل حتى نهاية الشهر الأول من العام الحالي.