وقفات تضامنية للجالية السورية والطلبة في المغترب تطالب برفع الحصار عن الشعب السوري ومساندته

وقفات تضامنية للجالية السورية والطلبة في المغترب تطالب برفع الحصار عن الشعب السوري ومساندته

عواصم – سانا:

نظم طلبة سورية في عدد من دول العالم وقفات تضامنية لمساندة حملات الدعم للمتضررين من تداعيات الزلزال، ولمناشدة المجتمع الدولي رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان أكدت في تصريح لها أن صوت الطلبة في الخارج صوت مهم وفاعل ومؤثر، وهو موجه إلى الرأي العام الغربي، إلى مدعي الإنسانية، وإلى متزعمي الشعارات البراقة كحقوق الإنسان وغيرها، مشيرة إلى أن سورية متضررة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ومع ذلك نجد أن هذه الأنظمة لم تستطع الفصل بين السياسة والبعد الإنساني.

ولفتت سليمان إلى أن الكارثة عرّت أكاذيبهم وحججهم، وكل ما كانوا يدعونه باسم الحرية وحقوق الإنسان، باسم القانون الدولي في حربهم على سورية.

ونوهت سليمان بالمشهد السوري الداخلي الذي يحتذى به في التضامن والتضحية لمساعدة الأهالي المتضررين، فقد استطاعت الحكومة السورية والمجتمع المدني والأهلي والمنظمات والاتحادات أن تسارع وتبادر للاستجابة السريعة لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب المحافظات المتضررة.

وخلال مشاركته بالوقفة قال السفير الدكتور بسام درويش رئيس البعثة الدبلوماسية لسورية لدى مصر: “علينا أن نكون يداً واحدة، والمساعدة بأي طريق وأسلوب للتعبير عن تضامننا مع وطننا الحبيب سورية، أدعوكم جميعاً للمساهمة في جمع المساعدات لنقلها عن طريق السفارة والجالية وإرسالها إلى محاتجيها على أرض الوطن”.

بدوره أكد عبد الله الجنيد رئيس فرع الاتحاد بمصر أن الزلزال كان كارثة إنسانية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتضامن مع سورية ورفع الإجراءات القسرية الظالمة المفروضة على شعبها.

وشملت الوقفات التضامنية الهند وأرمينيا ومصر وإسبانيا وهنغاريا.

وفي سلوفاكيا، طالب أبناء الجالية السورية والطلبة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب، وإنهاء جميع أنواع الضغوط غير الإنسانية التي تمارس ضد سورية، ومساعدة حملات دعم المتضررين جراء الزلزال.

وأكد الطلبة وأبناء الجالية في بيان مشترك تضامنهم مع أبناء وطنهم في هذه الظروف الصعبة، ووضع إمكانياتهم في مجابهة تداعيات الزلزال لافتين إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية والمخالفة لجميع القوانين الدولية التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب هي بمثابة عدوان على الشعب السوري وتزيد من معاناته.

وأضاف البيان: إن الفاجعة التي حلت بالوطن أظهرت التلاحم الكبير بين الشعب وقيادته وجيشه، مشدداً على ضرورة تضافر كل الجهود لتجاوز هذه المحنة العصيبة والوقوف إلى جانب أبناء الوطن في محنتهم التي يتعرضون لها.

بدورها، دعت السفارة السورية في إسبانيا إلى التضامن مع المتضررين في سورية من الزلزال الذي أسفر عن مئات الضحايا والمصابين.

وقالت السفارة في بيان لها: “نهيب بكل المغتربين والفعاليات الاغترابية والجاليات العربية تقديم المساعدة للمساهمة في تخفيف معاناة أهلنا وإخوتنا في سورية”.

وأوضحت السفارة أنه يمكن مراجعتها لهذا الغرض خلال أوقات الدوام الرسمي أو الاتصال بالأرقام المدرجة في البيان.

كذلك، دعت السفارة السورية في إيران إلى التضامن مع المتضررين في سورية من الزلزال الذي أسفر عن مئات الضحايا.

وقالت السفارة في إعلان لها: “تجسيداً للحمة بين أبناء الوطن وتضامناً مع أهلنا المتضررين نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب سورية، وفي إطار خطة التحرك الوطنية الطارئة التي وضعتها الحكومة السورية لحشد الطاقات والإمكانات لمواجهة نتائج، وتداعيات الزلزال على كل الصعد، تعلن السفارة بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في إيران عن استعدادها لاستقبال التبرعات من أبناء الجالية والراغبين بمد يد العون والمساعدة نقداً أو عيناً لتجاوز آثار وتداعيات هذه الكارثة الطبيعية القاسية”.

وأوضح الإعلان أنه يمكن مراجعة السفارة لهذا الغرض خلال أوقات الدوام الرسمي أو الاتصال بالأرقام المدرجة في الإعلان.

وكان السفير السوري في إيران الدكتور شفيق ديوب عقد اجتماعاً موسعاً شارك فيه بالإضافة إلى أعضاء السفارة بعض أفراد الجالية وقيادة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في إيران لبحث الترتيبات اللازمة لتسهيل مشاركة أبناء الجالية في إيران بعملية التبرعات المذكورة.