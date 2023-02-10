أوسيتيا الجنوبية: مستعدون لتقديم جميع المساعدات للشعب السوري

موسكو-سانا

أعرب رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية الان غالغوييف عن تضامن بلاده مع سورية ووقوفها معها بعد كارثة الزلزال المدمر، مستنكراً سياسة التمييز اللاإنسانية التي اتبعتها الدول الغربية في تعاملها مع ضحايا هذه الكارثة الطبيعية.

ووضع غالغوييف أثناء زيارته إلى مقر السفارة السورية في موسكو اليوم إكليلاً من الزهور عند مدخل السفارة حداداً على ضحايا الزلزال في سورية، وقدم خلال لقائه السفير السوري في موسكو الدكتور بشار الجعفري أحر التعازي باسمه وباسم شعب أوسيتيا الجنوبية إلى السيد الرئيس بشار الأسد والحكومة السورية والشعب السوري.

وعبر غالغوييف عن اعتزازه بالعلاقات القوية بين البلدين واستعداد أوسيتيا الجنوبية لتقديم جميع المساعدات الممكنة في هذه الظروف، مندداً بسياسة التمييز اللاإنسانية التي تمارسها الدول الغربية في مسألة تقديم المساعدات للشعب السوري في إزالة آثار الزلزال.

بدوره أعرب السفير الجعفري عن الشكر للرئيس غالغوييف على زيارته ومشاعر التضامن التي أبداها تجاه سورية، منوهاً بعلاقات الصداقة والتعاون والتحالف المتينة التي تربط بين سورية وروسيا الاتحادية وبلدان الرابطة المستقلة.

وأشار الجعفري إلى أن الدول الغربية تفرض زلزالاً آخر على الشعب السوري اسمه العقوبات الاقتصادية غير الشرعية وهي إجراءات قسرية أحادية الجانب تعكس التمييز اللاأخلاقي الغربي تجاه معاناة السوريين الإنسانية جراء الحرب الإرهابية التي شنتها الدول نفسها على سورية.