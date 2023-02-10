الرئيس الأسد والسيدة أسماء يطّلعان على أوضاع مصابي الزلزال وعمليات الإنقاذ في حلب

تفقد السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد اليوم أوضاع المتضرّرين نتيجة الزلزال في محافظة حلب وعمليات الإنقاذ المستمرة في عدة مناطق.

وفي أول محطة لهما في حلب توجّه الرئيس الأسد والسيدة أسماء إلى مشفى حلب الجامعي للاطمئنان على حالة المصابين والمتضرّرين من الزلزال، واستمعا منهم إلى أوضاعهم واحتياجاتهم.

كذلك استمعا من الكوادر الطبية إلى طبيعة الدعم الطبي الذي تم تقديمه للمصابين والتحدّيات التي واجهتهم في محنة الزلزال غير المسبوقة.

وقال الرئيس الأسد مخاطباً الأطباء والكوادر العاملة في المشفى: “نفتخر بالكوادر الوطنية في كل الأزمات، وفي أزمة الزلزال شاهدنا الكثير من البطولات، والأطباء الذين يعملون في الظل هم جزء من هذه البطولات وما سمعناه من المرضى وهم بمعنويات عالية يدلّ على قيامكم بواجبكم وهذه هي الوطنية والبطولة”.

أيضاً، اطلع الرئيس الأسد على العمليات المستمرّة للإنقاذ ورفع الأنقاض والدمار في حي المشارقة بمدينة حلب.

وقال الرئيس الأسد لوسائل الإعلام في أحد مواقع إزالة الأنقاض وانتشال المصابين في مدينة حلب: “يقال بأن الغرب أعطى أولوية للسياسة على الحالة الإنسانية، هذا الكلام غير صحيح، لكي يعطي أولوية لحالة على أخرى لا بد أن تكون كلتا الحالتين موجودتين، الحالة السياسية موجودة لكن الحالة الإنسانية غير موجودة لدى الغرب، أن يكون هناك تسييس للوضع هو الشيء الطبيعي، أما الشعور الإنساني فغير موجود، لا الآن ولا في الماضي، لا خلال الاستعمار الحديث ولا بعده ولا قبله، الاستعمار منذ 600 عام يقوم على قتل وسرقة ونهب الشعوب”.

وتقديراً للجهود الأهلية والمجتمعية ودورها الكبير في معالجة تداعيات الزلزال زار الرئيس الأسد والسيدة أسماء المطبخ الميداني الذي أقامته جمعية ساعد في حلب لإعداد وجبات الطعام والتي تصل إلى ثلاثة آلاف وجبة يومياً، وتوزيعها على المتضررين من الزلزال.

بدورها، زارت السيدة أسماء مدرسة غرناطة الحكومية الابتدائية التي يقيم فيها حالياً عدد من العائلات المنكوبة من الزلزال، حيث يتم تأمين احتياجاتهم بجهود تشاركية حكومية وأهلية.

<span<br /> data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px;<br /> overflow: hidden; line-height: 0;”<br /> class=”mce_SELRES_start”>﻿</span>

مشفى حلب الجامعي:

حي المشارقة بمدينة حلب: