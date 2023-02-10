مساعدات إغاثية من القنيطرة إلى الأهالي في المناطق المنكوبة باللاذقية

القنيطرة – محمد غالب حسين:

انطلقت ظهر اليوم من القنيطرة الدفعة الأولى من الإعانات العينية إلى الأهالي المنكوبين من الزلزال في محافظة اللاذقية.

وتبلغ الإعانات حمولة أربع سيارات شاحنة تضم الملابس وحليب الأطفال والأغطية والمواد الغذائية المتنوعة.

وقد بادرت جميع قرى محافظة القنيطرة لنجدة أخوتهم تضامناً معهم.

كذلك شكّلت المحافظة لجنةً خاصة بجمع التبرعات النقدية من أبناءها، ليصار إلى تحويل مبالغها إلى حساب اللجنة العليا للإغاثة، استناداً نظام التحويل المصرفي المعمول به.

ويشار إلى أن مجموع التبرعات المقدمة من أبناء القنيطرة ناهز ملايين الليرات السورية، ولا تزال عملية التبرعات متواصلة.