مساعدات جديدة من السويداء إلى حلب

السويداء – البعث أون لاين:

سيرت فعاليات أهلية و شعبية في بلدة القريا شاحنتي مساعدات لمتضرري الزلزال في حلب، محملتين بالمعلبات والمواد الغذائية وحليب الأطفال و الحفاظات وملابس شتوية و أحذية و أغطية و فرش و مخدات و سلل غذائية، إضافة إلى الخبز.

الشاحنتان تأتيان ضمن حملة أطلقها أبناء البلدة الواقعة في الريف الجنوبي للسويداء، وهي معقل المجاهد الكبير سلطان باشا الأطرش، حملت شعار (من أحفاد سلطان إلى أحفاد صالح و هنانو) حيث قام أهالي البلدة كافة بتقديم المواد كل حسب استطاعته.