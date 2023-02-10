واشنطن تواصل فرض إجراءاتها القسرية ضدّ سورية وتستثني مؤقتاً “الإغاثة من الزلازل”

واشنطن-سانا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قراراً يسمح بعودة المعاملات المالية المتعلقة بالإغاثة من الزلازل إلى سورية لمدة 180 يوماً، في استثناء عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها على الشعب السوري.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مساء أمس على موقعه الإلكتروني أن الوزارة أصدرت الرخصة العامة لسورية رقم “23”، والتي تسمح لمدة 180 يوماً بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلازل التي كانت ستحظرها لوائح العقوبات السورية “إس واي إس آر”.

واعتبرت الوزارة أن الترخيص “23” يوفر التفويض الواسع اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سورية، ويتضمن السماح “بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سورية أو منها، لدعم المعاملات المصرح بها بموجب هذا الترخيص العام”.

وتتسبب الإجراءات القسرية الغربية بمعاناة للشعب السوري، حيث تستهدف هذه الإجراءات أحادية الجانب كل مناحي الحياة والقطاعات الحيوية والخدمية في سورية منذ سنوات.